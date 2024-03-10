軍用直升機南部邊境墜毀 3死1傷
一架軍用直升機8日在美墨邊境附近執行任務時墜毀，造成三死一傷慘劇。死者分別是2名國民兵隊員及1名邊境巡防人員，傷者也是國民兵，情況危殆。死傷者姓名仍未公布，但確定為三男一女。
國防部北方聯合特遣隊(Joint Task Force North)發聲明表示，一架被派往西南邊境支援聯邦任務的UH-72拉科塔型直升機(UH-72 Lakota)，在德州里奧格蘭德市(Rio Grande City)附近執行勤務時墜毀，事故原因仍在調查。
國防部國民警衛局(National Guard Bureau)局長霍坎森將軍(Daniel Hokanson)在X上發帖，向三名遇難者的家人、親友及同袍表示哀悼，並祈禱受傷士兵早日康復。他形容三人的罹難是難以言喻的悲痛損失，指他們代表了無私的奉獻及美國最好的一面。
墜機地點位於德州格蘭德河谷(Rio Grande Valley)，所屬的斯塔爾郡(Starr County)警長辦公室事後在臉書上發布消息，表示正協助處理直升機墜毀後續事宜，現場已受到管制，聯邦人員陸續趕來。
自大量無證移民從南部邊境湧入後，德州及聯邦當局對邊境地區展開大規模巡邏行動，包括例行的空中監視。
共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)因為不滿拜登政府未能遏止邊境移民危機，自行發動「孤星行動」(Operation Lone Star)，這架墜毀的直升機並不隸屬於德州政府的行動。
今年1月，德州公安廳一架邊境巡邏直升機在美墨邊境執勤時失去動力並墜毀，幸好只有副駕駛手部受輕傷。
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