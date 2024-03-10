軍用直升機南部邊境墜毀 3死1傷

一架被派往西南美墨邊境支援聯邦任務的國民兵直升機，8日在德州里奧格蘭德市附近墜毀，機上組員三死一重傷。(路透)

一架軍用直升機8日在美墨邊境附近執行任務時墜毀，造成三死一傷慘劇。死者分別是2名國民兵 隊員及1名邊境巡防人員，傷者也是國民兵，情況危殆。死傷者姓名仍未公布，但確定為三男一女。

國防部 北方聯合特遣隊(Joint Task Force North)發聲明表示，一架被派往西南邊境支援聯邦任務的UH-72拉科塔型直升機(UH-72 Lakota)，在德州 里奧格蘭德市(Rio Grande City)附近執行勤務時墜毀，事故原因仍在調查。

國防部國民警衛局(National Guard Bureau)局長霍坎森將軍(Daniel Hokanson)在X上發帖，向三名遇難者的家人、親友及同袍表示哀悼，並祈禱受傷士兵早日康復。他形容三人的罹難是難以言喻的悲痛損失，指他們代表了無私的奉獻及美國最好的一面。

墜機地點位於德州格蘭德河谷(Rio Grande Valley)，所屬的斯塔爾郡(Starr County)警長辦公室事後在臉書上發布消息，表示正協助處理直升機墜毀後續事宜，現場已受到管制，聯邦人員陸續趕來。

自大量無證移民從南部邊境湧入後，德州及聯邦當局對邊境地區展開大規模巡邏行動，包括例行的空中監視。

共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)因為不滿拜登政府未能遏止邊境移民危機，自行發動「孤星行動」(Operation Lone Star)，這架墜毀的直升機並不隸屬於德州政府的行動。