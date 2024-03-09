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協助運毒來美 宏都拉斯前總統罪成 葉南德茲將提上訴

編譯周芳苑／綜合8日電
宏都拉斯前總統葉南德茲因與毒販合謀，利用軍隊和國家警察掩護大量古柯鹼暢通無阻進入美國，遭紐約聯邦法庭定罪。(路透)
宏都拉斯前總統葉南德茲因與毒販合謀，利用軍隊和國家警察掩護大量古柯鹼暢通無阻進入美國，遭紐約聯邦法庭定罪。(路透)

宏都拉斯前總統葉南德茲(Juan Orlando Hernandez)與毒販合謀，利用軍隊和國家警察掩護大量古柯鹼暢通無阻進入美國，遭紐約聯邦法庭定罪。

經兩周審判後，聯邦法院陪審團做出裁決。葉南德茲密謀進口古柯鹼到美國、以及另外兩項武器罪名成立，至少可判處 40 年監禁，甚至無期徒刑。法官預訂6月26日宣判刑期。

55歲的葉南德茲曾擔任兩屆宏都拉斯總統。

陪審團主席宣讀三項罪名時，法庭顯得平靜，葉南德茲看似輕鬆。

法官卡斯特爾(P. Kevin Castel)讚許陪審團達成一致裁決。

辯護律師史洛夫(Sabrina Shroff)表示，葉南德茲將提出上訴。

聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)在新聞稿中表示，葉南德茲大有機會在祖國宏都拉斯成為正義力量，卻選擇濫用職權和國家機器以謀取個人利益，與世上最大暴力毒販合作，將大量古柯鹼運往美國。

葉南德茲 2022年卸任三個月後在宏都拉斯首都家中被捕，當年4月被引渡到美國。

美國聯邦檢察官2004年便指控葉南德斯與毒販勾結，稱他從擔任鄉村議員一路坐上國家最高元首寶座收受數百萬美元賄賂。

葉南德茲在審判證詞中說毒資幾乎給宏都拉斯政黨，否認受賄。

葉南德茲說，他曾訪問白宮並會見美國總統，與美國合作遏制毒品流向美國。又說，原告捏造對他的指控，以換取其罪行被從寬處理。

檢方嘲諷葉南德茲似乎聲稱自己是宏都拉斯唯一誠實的政治家。

聯邦助理檢察官古特威利格(Jacob Gutwillig)在結案陳詞中說，葉南德茲為通往美國的古柯鹼鋪設高速公路。

審判證人包括承認負責數十起謀殺案的毒販，指稱葉爾德茲是世上最有權勢古柯鹼販子的熱情保護者。

葉南德茲的兄弟「托尼」(Juan Antonio“Tony”Hernandez)2021年因毒品指控在美被判終身監禁。

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