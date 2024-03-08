美企大舉雇用AI專才 年薪比其他領域高出好幾萬

類似ChatGPT生成式AI問世後，相關職缺暴增，美國企業大舉雇用人工智慧專業人才，待遇比非AI領域高出好幾萬元。(路透)

據華爾街日報報導，美國企業大舉雇用人工智慧 (AI )專業人才，年薪比非人工智慧(AI)領域高出好幾萬元。

科技業和其他行業在新冠疫情緩和之後，大舉擴張版圖，但隨後即以裁員等手段，撙節成本。但就業 求才數據顯示，AI相關人才的需求絲毫不受這波「節約人事支出」洪流的影響。

馬里蘭大學商學院教授顧普塔(Anil K. Gupta)一直在注意AI行業的人力需求。他說，Open AI公司推出聊天機器人ChatGPT之前，這方面工作需求的人才包括機器學習工程師和資料處理專家。

顧普塔說，聊天機器人為AI技術添加了使用者介面，也打開大眾的眼界，讓業者想到，要設法把AI技術鑲嵌到產品和工作流程裡。

顧普塔和就業資料公司LinkUp及顧問公司Outrigger Group合作列舉AI相關行業，例如對AI演算法和模式建立，要具備「技術理解」能力，據此，電腦和數學相關領域都屬於AI行業。

根據Indeed求職平台，AI相關的求才廣告和整個資訊科學及軟體工程的求才廣告走向恰好相反，此一趨勢反映在大企業都把資源集中到AI上。例如，電商巨擘亞馬遜近月來不斷解雇員工，其實是為了往「AI為主」的營運方針調整。

谷歌母公司Alphabet也一面撙節開支，一面往人工智能技術的發展調整，把資源集中於開發AI技術。UPS快遞公司計畫今年內裁減1萬2000個職位，增加AI及機器學習工具的運用。上周，蘋果公司宣布放棄已經進行10年的電動汽車計畫，把人力挪到AI發展部門。

Indeed平台把職稱、執掌和公司名稱包含AI相關關鍵字的工作都列為AI行業，在該平台刊載的求職廣告，大致以資料處理以及相關工程為主。聊天機器人的核心技術生成式AI問世前，相關職位基本上還不存在，問世後，職缺暴增。