AI生成假資料和騷擾激增…約會App騙局多 「閃電聯誼」再起

網路安全公司「卡巴斯基」估計，北美約40%用戶曾在約會應用程式遭遇騙局，其中20%的使用者曾上當。(路透)

隨著詐騙、人工智慧(AI)生成的假資料和騷擾激增，約會應用程式逐漸變得對用戶不友善，復古的閃電聯誼(speed dating)捲土重來，尤其在新冠肺炎疫情 之後，尋覓潛在對象的單身男女更渴望真實的當面互動。

網路安全公司「卡巴斯基」(Kaspersky)估計，北美約40%用戶曾在約會應用程式遭遇騙局，其中20%的使用者曾上當。

華盛頓郵報報導，擁有多款約會應用程式如Tinder、Hinge和League的「Match Group」今年2月面臨集體訴訟，原告指該企業犧牲約會者的利益牟利，迫誘用戶不斷付費，而非誠心替他們找對象。訴狀指出，該公司不透明的演算法妨礙用戶達成使用配對軟體的目標。

Match駁斥稱官司荒謬，並稱旗下產品旨在讓人擺脫應用程式，並在現實中約會。

蒙特婁約會教練懷特(Anwar White)表示，許多人將約會程式視為手遊，而非約會途徑。去年以來，他的客戶透過約會程式匹配成功的數量驟降，所以他也改變行銷策略，鼓勵客戶「走出戶外並與人交談」。

懷特表示，客戶如今渴望更多的當面互動；新冠疫情嚴峻時，社群媒體 左右滑動取代現實聚會，但現在更多人參加閃電聯誼，在返家途中結識新朋友，就算沒有建立情感連結也無妨。

30歲的帝爾尼(John Tierney)某日晚上參加在舊金山 愛爾蘭酒吧舉行的閃電聯誼，這是他初次嘗試閃電聯誼；他自稱喜歡在現實中結識單身女性的新鮮感，而不是滑手機約會程式的頭像。他說：「我本人的實際表現(比在網路上)更好。」

Shuffle要求與會者付款24.99元參加，若爽約則會被收取兩倍的罰款，以維持閃電約會的出席率。

這種聯誼沒有主持人，而是靠Shuffle網站指示對話始末，而當晚活動結束時，參與者會「配對」或放棄每場10分鐘的約會，隔天則會收到對方是否有興趣的回應。

聯誼人士表示，閃電聯誼復甦是對約會程式失望的回應。約會程式需要很多前置作業，但真正配對成功的比率很低；閃電聯誼的挑戰則是與陌生人交談，但對於渴望更多人際互動的人而言，值得放手一搏。