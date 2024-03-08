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舉報企業犯罪 司法部擬提供獎金

編譯周芳苑／綜合7日電
司法部副部長莫納科。(路透)
司法部副部長莫納科。(路透)

司法部計畫增加新的激勵措施，針對向檢察官舉報企業犯罪的檢舉人提供獎金，藉此吸引更多人協助打擊犯罪。

司法部副部長莫納科(Lisa Monaco)7日在舊金山舉行的美國律師協會(American Bar Association)會議上表示，將開始針對某些案件採行試點計畫，這些案件的舉報人目前沒有資格獲其他政府方案付款。

支付給檢舉人的報酬將來自刑事被告的和解賠償、或定罪判刑後所沒收的資金。莫納科稱，司法部將在未來90天內制訂規則，預訂今年稍晚啟動獎勵計畫。

莫納科說，執法部門長期以來一直透過懸賞鼓勵舉報，如今該在企業不當行為案件中擴大應用。

對於華爾街和上市公司內部人士來說，舉報有風險卻利潤豐厚；美國證券交易委員會(SEC)實施舉報計畫，2023財政年度發出近6億元獎金，去年對一名舉報人發送2億7900萬元獎金，創下紀錄。

對SEC提供原始線索、因而引導採取執法行動者有資格獲所收罰款10%至30%。SEC去年共收到1萬8000則舉報。

檢舉人及其律師有時會抱怨，政府執法人員發給檢舉人的獎勵太慢，有時會拖五年以上。

「商品期貨交易委員會」(Commodity Futures Trading Commission)也採行類似的獎勵計畫，去年撥款1600萬元；此外，國稅局也對舉報逃稅者提供獎金。

此外，提起訴訟並向司法部舉報詐欺聯邦計畫如醫療保險(Medicare)、醫療補助(Medicaid)的人有資格依「虛假申報法」(False Claims Act)獲獎勵， 司法部認為舉報可信時，可介入並參與民事訴訟。

莫納科說，司法部的計畫旨在獎勵向政府舉報國內或海外商業犯罪、卻沒有資格依美國證交委員會獎勵制度獲得報酬的人，主要是打擊不受美國證交委員會監管的私人公司不當行為。

司法部將在犯罪受害者得到賠償後才發放檢舉獎金，但涉及不法行為者沒有資格得到獎勵。

莫納科還說，檢察官將針對利用人工智慧強化詐騙的刑事案件施以更嚴厲判決。

司法部計劃增加新的激勵措施，針對向檢察官舉報企業犯罪的檢舉人提供獎金，藉此吸引更...
司法部計劃增加新的激勵措施，針對向檢察官舉報企業犯罪的檢舉人提供獎金，藉此吸引更多人協助打擊犯罪。(美聯社)

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