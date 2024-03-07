「女版柯瑞」克拉克登場 442萬人看轉播破NCAA紀錄

愛阿華鷹眼女籃球星22號凱特琳‧克拉克3日比賽後，為球迷簽名。(路透)

福斯體育台(Fox Sports)5日表示，愛阿華大學鷹眼(Iowa Hawkeyes)女籃明星神射手凱特琳·克拉克(Caitlin Clark)3日在對俄亥俄州 立大學(Ohio State)的賽事中，不僅刷新「全美大學體育聯盟」(NCAA )史上全體籃球員最高總分紀錄，該場球賽的電視轉播一度吸引超過400萬人收看，改寫1999年以來女籃例行賽最多觀看人次紀錄。

NCAA女籃愛阿華鷹眼隊3日以93分比83分擊敗俄亥俄州大，其中克拉克在第二節罰球打破紀錄；超長距離三分球是克拉克的招牌武器，很多球是才過中場沒幾步就出手，長程火砲命中籃框。

克拉克有女版柯瑞(Stephen Curry)的外號，今年2月15日先打破凱爾西·普蘭(Kelsey Plum)保持的3527分女籃紀錄，本月3日單場拿下35分，大學生涯130場累計3685分，打破男籃球員馬拉維奇(Pete Maravich)保持了54年的NCAA紀錄；暱稱「手槍皮特」(Pistol Pete)的馬拉維奇在1967年到1970年，代表路易斯安納州立大學(LSU)寫下3667分紀錄。

愛阿華鷹眼對俄亥俄州大3日球賽的平均收視為339萬人次，下半場尾聲達到442萬人次的高峰。

克拉克在半場結束前的兩次罰球刷新紀錄，「體育媒體觀察」(Sports Media Watch)報導，自1999年1月康乃狄克大學對田納西(UConn-Tennessee)女籃例行賽收視達388萬人次以來，從來沒有任何女籃例行賽的電視轉播達到該水準。

愛阿華鷹眼女籃球星22號凱特琳‧克拉克3日比賽時，觀眾席上一名女球迷高舉標語牌，聲稱她來自西班牙。(路透)

「體育媒體觀察」表示，那場比賽是本賽季收視率第二高的大學籃球賽，僅次於福斯電視台在職業美式足球聯盟(NFL)感恩節比賽後播出、收看人次518萬的密西根州大對亞利桑納(Michigan State-Arizona)男籃賽事。

克拉克締造新紀錄後，美國職籃(NBA)洛杉磯湖人隊明星球員詹姆斯(LeBron James)和拜登 總統都在社群媒體上向她祝賀。

詹姆斯在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文寫道，「恭喜克拉克成為史上最高分選手！」

英雄惜英雌，39歲的詹姆斯3日對戰丹佛金塊賽事也打破紀錄，成為NBA史上首位得分累計4萬分的球員。

拜登則表示，「妳們已經獲得3685分且持續增加，妳們讓妳們的學校感到驕傲。」