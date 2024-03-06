喜劇演員散布前女友裸照、影片判賠3000萬 她預期都拿不到

喜劇演員布羅姆斯在網路上散布前女友史普林‧庫珀的裸照及影片，被法官裁定須賠償前女友3000萬元。(取材自LinkedIn)

紐約州 法院日前裁定布魯克林喜劇演員布羅姆斯(Ryan Broems)須賠償前女友、紐約市 立大學教授史普林‧庫珀(Spring Chenoa Cooper)3000萬元；為他的網路色情報復行徑負責。庫珀律師稱這是紐約州此類案件歷來金額最高的民事判決。

43歲的庫珀向福斯數位新聞表示，她不認為自己收得到任何一分錢，但這項判決具里程碑意義，將為其他受害者設下可貴先例。

庫珀指出，「我希望此案能讓人明白正義有道，且社會確實認為這種事不可接受。未經同意分享親密圖像者無法逃過制裁，受害者也不該為此感到羞愧。」

庫柏的訟案是在2018年4月提出，也是根據紐約市色情報復法規(revenge porn statute)提起的第一樁民事訴訟。根據該法，受害者可提訴，要求賠償金錢損失、律師費和發布禁令。

法庭文件顯示，2017年布魯姆斯與庫柏交往一年後分手，布魯姆斯先是對庫柏大量發送自慰Snapchat短片，寫簡訊要求了解她的私密生活。庫柏將他封鎖後，開始收到來自Tumblr用戶Calidaddy26的威脅訊息；不久後，陸續有陌生人聯繫庫柏，聲稱在網路上看到她的裸照及影片，她的姓名、雇主、職銜、社群媒體 頁面和聯絡資訊也被人公開。

庫柏表示，儘管她成功針對布魯姆斯申請到限制令，並多次成功請求Tumblr等網站刪除圖片，但她的裸照仍繼續在網路出現。直到她2018年提起訴訟，照片才不再激增。

庫柏表示，她希望自己的經歷能幫助他人學會正確支持網路性侵受害者；「大家需要明白的是，網路性侵犯就是性侵犯，大家了解並認真對待這件事。倖存者才有可能站出來並獲得支持。」