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OpenAI貼文回擊馬斯克提告：很難過走到這一步

編譯葉亭均／綜合外電
馬斯克上周控告OpenAI已背棄為了造福人類而打造AI的成立初衷。（美聯社）
馬斯克上周控告OpenAI已背棄為了造福人類而打造AI的成立初衷。（美聯社）

ChatGPT開發商OpenAI周二（5日）在部落格貼文細說始末，回應億萬富豪馬斯克控告OpenAI及其執行長奧特曼一事，表示馬斯克曾同意OpenAI決定變成一家營利實體，而且他當時還堅持認為OpenAI必須籌得數十億美元以上資金，以便與Google一較高下。

馬斯克上周控告OpenAI、奧特曼與該公司總裁布羅克曼（Greg Brockman），指控這家新創公司已背棄為了造福人類而打造負責任AI的成立初衷，而且已經淪為微軟公司的附庸。OpenAI在官網貼文表示，馬斯克在試圖將OpenAI納入特斯拉旗下但未能成功後，對該公司大加撻伐。

OpenAI在貼文中表示：「和一位我們一直深感欽佩的人走到這一步，我們感到難過。他曾激勵我們立下更高目標，接著告訴我們會失敗、成立了另一家競爭業者，接著控告我們，此時我們已在沒有他的情況下為OpenAI的使命展開了重大的進展。」這篇貼文是由 OpenAI幾位共同創辦人所共同撰寫，包括奧特曼、布羅克曼與電腦科學家蘇茲克維（Ilya Sutskever）。

這篇貼文也附上了馬斯克在2015年、2018年發給OpenAI高層的電子郵件，顯示馬斯克支持OpenAI的籌資行動，馬斯克在信中寫道「這立刻需要每年數十億美元，否則就算了吧」。

根據貼文，身為非營利機構時期的OpenAI從馬斯克取得的資金不到4,500萬美元，並且從其他資助者籌得逾9,000萬美元資金。電郵顯示，馬斯克推動該公司籌款目標要比所籌金額更遠大。

OpenAI在貼文中表示，起初，奧特曼和布羅克曼計劃籌資1億美元，而馬斯克在電郵中寫道「我們必須籌得遠比1億美元更高的數字，避免和Google或Facebook支出相比時聽起來感到絕望」，「我認為我們必須從10億美元籌資承諾開始…我將承擔任何其他人沒有提供的」。

馬斯克在他的提告中，指控OpenAI與微軟關係密切，已經違背了成立初衷，也就是要創造免受企業影響的開源技術。訴狀內容提到，「現在，OpenAI公司的網頁持續彰顯要確保通用人工智慧（AGI）為所有人類創造福祉的成立理念」，「然而，實際上，OpenAI公司已經轉型成世界上最大科技公司：微軟的封閉專有技術子公司。」

根據OpenAI的說法，馬斯克先前已經同意OpenAI不用打造AGI的開源軟體，而且也不用總是分享其技術進步背後的科學原理。蘇茲克維在2016年信件中寫道：「隨著我們更接近打造AI，開始變得較不公開將是合理的。」馬斯克則回覆：「OpenAI中的Open代表人人應該受惠於AI問世後的成果，但不分享技術，完全OK。」

在貼文中，OpenAI共同創辦人表示，馬斯克並不總是反對企業對OpenAI有影響，例如馬斯克曾在電子郵件中寫道：「特斯拉是通往有望能與Google匹敵的唯一道路。」

OpenAI 5日在部落格貼文細說始末，反擊億萬富豪馬斯克控告OpenAI及其執...
OpenAI 5日在部落格貼文細說始末，反擊億萬富豪馬斯克控告OpenAI及其執行長奧特曼一事。（美聯社）

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