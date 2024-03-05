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美國首例 加州男子被控非法走私溫室氣體 恐加劇氣候危機

中央社／華盛頓4日綜合外電報導
氫氟碳化物是常見於冰箱和空調、建築隔熱材料、滅火系統和氣溶膠的強效溫室氣體，在大氣中捕獲熱量的能力比二氧化碳強數百至數千倍，加劇氣候危機。（示意圖／路透）
氫氟碳化物是常見於冰箱和空調、建築隔熱材料、滅火系統和氣溶膠的強效溫室氣體，在大氣中捕獲熱量的能力比二氧化碳強數百至數千倍，加劇氣候危機。（示意圖／路透）

官員今天表示，一名加州男子被控非法走私溫室氣體進入美國，為美國首例。

法新社報導，聖地牙哥男子哈特（Michael Hart）被依據「2020年美國創新與製造法」（American Innovation and Manufacturing Act of 2020）逮捕，該法禁止在未經環境保護署（EPA）適當許可的情況下進口氫氟碳化物（HFC）。

氫氟碳化物是常見於冰箱和空調、建築隔熱材料、滅火系統和氣溶膠的強效溫室氣體，在大氣中捕獲熱量的能力比二氧化碳強數百至數千倍，加劇氣候危機。

司法部指出，哈特在墨西哥購買了冷媒，藏在自己車內的防水布和工具之下，接著開車把這些冷媒走私到美國。

接著，他將這些物品發布在OfferUp、Facebook Marketplace等網站出售牟利。

環保署官員烏爾曼（David Uhlmann）表示：「氫氟碳化物的非法走私…破壞了國際社會根據蒙特婁議定書（Montreal Protocol）基加利修正案（Kigali Amendment）對抗氣候變遷的努力。」他指的是美國與大多數國家簽署的協議。

起訴書還指控哈特進口了HCFC 22，這是一種受清淨空氣法（Clean Air Act）監管的破壞臭氧層物質。墨西哥作為開發中國家，逐步淘汰此類污染物的時間表比作為已開發國家的美國更長。

墨西哥 加州 氣候變遷

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