中國電商投機搶市 議員喊取締
中國時裝網售商希音(Shein)被指利用美國每人每天800元以下包裹免關稅的法律，大舉進佔美國成衣市場，固然讓消費者得利，國會議員卻質疑中國廠商是否違反強迫勞動、材料安全甚至違禁品的法律，國會議員們日前要求國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)依法取締。
這些議員也質疑，有關法律可能被用來走私致命的芬太尼等毒品。眾院歲出入委員會貿易小組成員布魯曼奧爾(Earl Blumenauer，民主黨-俄勒岡州)還提案立法禁止非市場經濟體的中國不得享受「最低限額貿易法」的免稅待遇。
他說，中國廠商鑽美國法律漏洞，威脅到美國的競爭力，也對消費者安全及基本人權構成威脅。
不過，替這條法律辯護的美國人也不少，例如，成員包括聯邦快遞和亞馬遜的美國外貿協會(National Foreign Trade Council)說，如果限制某些外商出口小額商品給美國消費者，消費者和小企業都會蒙受損失，50元的包裹，費用就會倍增為100元。
總部在新加坡的希音表示，它絕對遵守各國海關及貿易法律，美國「最低限額貿易法」有關包裹的規定，當然也在內。
美國這條法律1938年制定，當時規定，不超過五美元的包裹得以免徵關稅，以目前物價來看，約等於106元。1994年，免稅額提高為200元；2016年再提高為800元，這就是希音等商業客戶得以享受800元以下的包裹免稅的法律依據。
2015年，免稅進入美國的小額包裹約值1.34億元；2023年，這類包裹貿易首度超過10億元。根據海關與邊境保護局，中國是免稅包裹的最大來源國，每天寄出將近300萬個小額貿易包裹到美國。
芝加哥海關官員薩頓-柏克(LaFonda Sutton-Burke)說，中國包裹免稅通過海關數量過去八年暴增646%，主要因為網購人次暴漲。
眾院中國共產黨特別委員會2023年6月報告，希音和另一家中國網售商Temu快遞到美國消費者手上的包裹，占所有免稅包裹30%以上。
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