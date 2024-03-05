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中國電商投機搶市 議員喊取締

記者張聲肇／綜合報導
中國的部分電商被指利用美國800元以下包裹免關稅的法律，進佔美國市場，國會議員們日前要求國安部取締。圖為芝加哥歐海爾機場的海關及邊境保護局人員掃描來自海外的小型包裹。(美聯社)
中國的部分電商被指利用美國800元以下包裹免關稅的法律，進佔美國市場，國會議員們日前要求國安部取締。圖為芝加哥歐海爾機場的海關及邊境保護局人員掃描來自海外的小型包裹。(美聯社)

中國時裝網售商希音(Shein)被指利用美國每人每天800元以下包裹免關稅的法律，大舉進佔美國成衣市場，固然讓消費者得利，國會議員卻質疑中國廠商是否違反強迫勞動、材料安全甚至違禁品的法律，國會議員們日前要求國安部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)依法取締。

這些議員也質疑，有關法律可能被用來走私致命的芬太尼等毒品。眾院歲出入委員會貿易小組成員布魯曼奧爾(Earl Blumenauer，民主黨-俄勒岡州)還提案立法禁止非市場經濟體的中國不得享受「最低限額貿易法」的免稅待遇。

他說，中國廠商鑽美國法律漏洞，威脅到美國的競爭力，也對消費者安全及基本人權構成威脅。

不過，替這條法律辯護的美國人也不少，例如，成員包括聯邦快遞和亞馬遜的美國外貿協會(National Foreign Trade Council)說，如果限制某些外商出口小額商品給美國消費者，消費者和小企業都會蒙受損失，50元的包裹，費用就會倍增為100元。

總部在新加坡的希音表示，它絕對遵守各國海關及貿易法律，美國「最低限額貿易法」有關包裹的規定，當然也在內。

美國這條法律1938年制定，當時規定，不超過五美元的包裹得以免徵關稅，以目前物價來看，約等於106元。1994年，免稅額提高為200元；2016年再提高為800元，這就是希音等商業客戶得以享受800元以下的包裹免稅的法律依據。

2015年，免稅進入美國的小額包裹約值1.34億元；2023年，這類包裹貿易首度超過10億元。根據海關與邊境保護局，中國是免稅包裹的最大來源國，每天寄出將近300萬個小額貿易包裹到美國。

芝加哥海關官員薩頓-柏克(LaFonda Sutton-Burke)說，中國包裹免稅通過海關數量過去八年暴增646%，主要因為網購人次暴漲。

眾院中國共產黨特別委員會2023年6月報告，希音和另一家中國網售商Temu快遞到美國消費者手上的包裹，占所有免稅包裹30%以上。

中國的部分電商被指利用美國800元以下包裹免關稅的法律，進佔美國市場，國會議員們...
中國的部分電商被指利用美國800元以下包裹免關稅的法律，進佔美國市場，國會議員們日前要求國安部取締。圖為芝加哥歐海爾機場的海關及邊境保護局人員掃描來自海外的小型包裹。(美聯社)
中國的部分電商被指利用美國800元以下包裹免關稅的法律，進佔美國市場，國會議員們...
中國的部分電商被指利用美國800元以下包裹免關稅的法律，進佔美國市場，國會議員們日前要求國安部取締。圖為芝加哥歐海爾機場的海關及邊境保護局人員查驗來自海外的小型包裹。(美聯社)

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