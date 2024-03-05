擺脫手機綁架生活 極簡裝置成最新趨勢

極簡手機僅有黑白螢幕，除撥打電話、發簡訊、行事曆、計算機及簡易音樂播放器，只能下載少數App，不受社媒等干擾。(Newlab臉書)

隨著數位科技日新月異，生活中充斥著各種3C產品，令不少人有被數位科技綁架的窒息感；華爾街 日報報導，數位科技近來出現極簡化的趨勢，希望透過精簡使用數位裝置，提高工作效率並兼顧高品質生活。

筆電加上手機，不少人開始感受到被數位科技綁架的窒息感。(美聯社)

德州 艾爾帕索(El Paso)24歲遠距工作者阿帕里西奧(Carlos Aparicio)無論工作或生活都高度仰賴數位科技，連遛狗時也玩iPhone；他說：「我的大腦不再專注，好像需要不斷分散注意力，我不喜歡那樣。」於是阿帕里西奧和妻子決定改用極簡手機Light Phone II，奪回生活控制權。

Light Phone II面積大小如同一張信用卡，僅有黑白螢幕，除了撥打電話、發送簡訊、行事曆、計算機，以及簡易音樂播放器之外，只能存取少數應用程式，不再受到社群媒體 干擾，回歸手機單純的用途。

劍橋大學最近調查發現，近半數英國青少年自認沉迷社群媒體；2022年蓋洛普(Gallup)民調顯示，近五分之三美國人坦承過度使用手機。

因此2018年蘋果推出「螢幕時間」管理軟體，網路瀏覽器谷歌(Google)、社群平台Facebook和Instagram也有類似功能。

史塔茲(Will Stults)也曾經是一位重度科技成癮者，他坦承：「我被這些訊息淹沒，覺得需要表達自己的觀點，因為我所有時間和精力都被耗盡。」因此決定和朋友合夥在洛杉磯經營獨一無二的手機店Dumbwireless，只銷售所謂的傻瓜手機(dumbphone)以協助消費者擺脫智慧手機的綁架。

阿帕里西奧表示：「只在上學或工作時才用電腦，最後發現我的壓力減輕，有更多時間陪伴家人。」