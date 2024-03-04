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沙丘：第二部 北美票房奪冠 全球超過1.7億元

編譯徐薏茹／綜合3日電
史詩科幻巨作「沙丘：第二部」本周末橫掃北美電影院，以8150萬元登上票房冠軍，海外吸金9700萬元，全球票房累計達1億7850萬元。(美聯社)
史詩科幻巨作「沙丘：第二部」本周末橫掃北美電影院，以8150萬元登上票房冠軍，海外吸金9700萬元，全球票房累計達1億7850萬元。(美聯社)

史詩科幻巨作「沙丘：第二部」(Dune: Part Two)周末橫掃北美電影院，3日以8150萬元登上票房冠軍，海外吸金9700萬元，全球票房累計達1億7850萬元。

兩部「沙丘」系列電影製作人、傳奇影業(Legendary)全球製作總監瑪麗帕倫(Mary Parent)表示：「丹尼維勒納夫(Denis Villeneuve)拍了一部真正非凡且特別的電影，看到大家的反應令人激動。這是為大螢幕而生的電影，感覺就像是被視為一場電影活動。」

「沙丘：第二部」是2024年第一檔熱門強片，也是電影界亟需的救命丹；2024年的頭兩個月，沒有一部電影國內票房突破1億元，先前票房最高的電影是「蜂刑者」(The Beekeeper)、「雷鬼之父：音樂無國界」(Bob Marley: One Love)、「辣妹過招」(Mean Girls)。

沙丘：第二部在爛番茄獲得94%高分，PostTrak獲得最高評級，CinemaScore評分為A。

根據出口數據，首映周末男性觀眾占59%，25歲以上觀眾占64%。

續集主要由傳奇影業提供資金，先前報導其製作預算為1億2200萬元左右，現在則估計接近1億9000萬元。

華納兄弟國內發行長戈斯汀(Jeff Goldstein)表示：「沙丘真的攻略了市場，這是一個全球性的文化時刻。」

IMAX和70mm等高級大螢幕占首映周末業績的48%，IMAX在3月創下總票房1850萬元的紀錄。

沙丘由「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)、辛蒂亞(Zendaya)、奧斯汀巴特勒(Austin Butler)、蕾貝卡弗格森(Rebecca Ferguson)等人主演，8150萬的首映票房也創下導演丹尼維勒納夫個人紀錄。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說：「丹尼維勒納夫與克里斯多福諾蘭都是亮出名字就能激勵觀眾進電影院觀影的導演。」

「沙丘：第二部」主要演員盛裝出席全球首映典禮。(路透)
「沙丘：第二部」主要演員盛裝出席全球首映典禮。(路透)

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