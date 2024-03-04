沙丘：第二部 北美票房奪冠 全球超過1.7億元

史詩科幻巨作「沙丘：第二部」本周末橫掃北美電影院，以8150萬元登上票房冠軍，海外吸金9700萬元，全球票房累計達1億7850萬元。(美聯社)

史詩科幻巨作「沙丘：第二部」(Dune: Part Two)周末橫掃北美電影院 ，3日以8150萬元登上票房冠軍，海外吸金9700萬元，全球票房累計達1億7850萬元。

兩部「沙丘」系列電影製作人、傳奇影業(Legendary)全球製作總監瑪麗帕倫(Mary Parent)表示：「丹尼維勒納夫(Denis Villeneuve)拍了一部真正非凡且特別的電影，看到大家的反應令人激動。這是為大螢幕而生的電影，感覺就像是被視為一場電影活動。」

「沙丘：第二部」是2024年第一檔熱門強片，也是電影界亟需的救命丹；2024年的頭兩個月，沒有一部電影國內票房突破1億元，先前票房最高的電影是「蜂刑者」(The Beekeeper)、「雷鬼之父：音樂無國界」(Bob Marley: One Love)、「辣妹過招」(Mean Girls)。

沙丘：第二部在爛番茄獲得94%高分，PostTrak獲得最高評級，CinemaScore評分為A。

根據出口數據，首映周末男性觀眾占59%，25歲以上觀眾占64%。

續集主要由傳奇影業提供資金，先前報導其製作預算 為1億2200萬元左右，現在則估計接近1億9000萬元。

華納兄弟國內發行長戈斯汀(Jeff Goldstein)表示：「沙丘真的攻略了市場，這是一個全球性的文化時刻。」

IMAX和70mm等高級大螢幕占首映周末業績的48%，IMAX在3月創下總票房1850萬元的紀錄。

沙丘由「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothée Chalamet)、辛蒂亞(Zendaya)、奧斯汀巴特勒(Austin Butler)、蕾貝卡弗格森(Rebecca Ferguson)等人主演，8150萬的首映票房也創下導演丹尼維勒納夫個人紀錄。