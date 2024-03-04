近1/3民眾認言論自由過度保障 冒犯他人須受限

一群自稱為「白人民族主義者」高舉美國國旗和邦聯旗幟在華府林肯紀念堂前舉行示威。一項民調結果顯示，31%受訪成年民眾表示，憲法第一修正案「在保障權利方面走得太遠了」。(路透)

在憲法第一修正案保護下，公民享有自由表達意見的權利，但許多人認為若言論冒犯他人時，其言論自由必須受到限制。

個人權利及表達基金會(Foundation for Individual Rights and Expression，FIRE)與達特茅斯學院(Dartmouth College)兩極化研究所在2月底公布聯合調查結果顯示，多達31%的受訪成年人表示，憲法第一修正案「在保障權利方面走得太遠了」。

有接近三分一的共和黨 人及三分一民主黨 人，完全或大部分同意這個意見。

在第一修正案保護下出現不少爭議性言論，其中「所有白人都是種族主義 者」，被最多人認為最具攻擊性，占受訪者19%。其次18%認為「美國在911 事件中得到應有報應」，12%覺得「1 月6日國會暴亂是一次和平抗議」，11%認為「墮胎應該完全非法」等，都是最冒犯的言論，甚至認為必須予以審查。

FIRE首席研究顧問史蒂文斯(Sean Stevens)指出，結果雖然令人失望，但卻毫不意外。但他無法解釋為何有這麼多人，會支持審查攻擊性觀點。

調查也發現，52%受訪者表示，在公開演講、宣傳等方面，應該禁止最具攻擊性的言論。 另外69%認為，大學不應讓那些提倡攻擊性言論的教師授課。

當問及「人們是否能夠自由表達自己的觀點」時，69%表示美國的言論自由正走向錯誤方向， 31% 認為言論自由是在正確軌道上。只有25%將目前的言論自由權，描述為「非常」或「完全」安全，29%指「一點也不」安全。

近一半的民主黨人、26% 的共和黨人認為言論自由正朝著正確的方向發展。超過三分之一的共和黨人說言論自由已得到保障，而民主黨的比例為 17%。

研究人員指出，黨派對言論自由存有敵意，正威脅著美國政治體系的穩定，兩極分化不僅使美國人在政策上產生分歧，甚至破壞了言論自由這個民主基石。