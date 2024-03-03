紐約州屋主槍殺誤入車道女子 重判至少25年

紐約州男子莫納漢犯後態度不佳，毫無悔意，遭重判25年至終身監禁。(美聯社)

美聯社報導，紐約州 一名屋主去年開槍射殺誤闖其私人車道的女子，被控犯下二級謀殺罪。法官認為被告犯後態度不佳，毫無悔意，重判他25年至終身監禁。

承審法官米契里尼(Adam Michelini)在1日宣判時強調：「要讓大家知道，開槍射殺行駛在車道上的人是不對的。」並斥責被告、現年66歲的被告莫納漢(Kevin Monahan)毫無悔意：「你謀殺凱琳·吉利斯(Kaylin Gillis)，你對著坐滿了人的汽車開槍，不關心會有什麼後果，而且你一再說謊，你應該在法律允許範圍內，在監獄 度過漫長時間。」

另外，被告因為篡改物證罪再被判處1年4個月至4年；被告律師表示將會上訴。

根據報導，去年4月間，當時20歲的吉利斯和一群朋友分乘兩輛汽車和一輛摩托車，前往希伯倫鎮(Hebron)參加派對時，不慎轉錯彎，誤闖進被告住家漫長且蜿蜒的車道，隨後發覺走錯路，要掉頭離開時，被告竟然持槍走了出來並朝著車隊開了兩槍。

結果第二槍不偏不倚擊中吉利斯頸部，當時她就坐在男友駕駛的休旅 車的副駕駛座，後來雖緊急送醫搶救但仍傷重不治。

死者父親安德魯(Andrew Gillis)宣判當天在庭上表示，女兒無辜喪命帶給家人無限痛苦，他說：「我們每天醒來都得面對殘酷的現實，她已經不在了，我們永遠看不到她美麗的臉龐，聽不到她的笑聲或者再擁抱她。」

案發後，莫納漢以獵槍故障為由，堅稱這完全是一起意外，並主張住處被入侵者包圍，才會開槍示警；但檢方則指控被告的開槍行為，純粹是出於對入侵者的非理性憤怒。

死者男友華許(Blake Walsh)也出庭控訴莫納漢：「凱琳代表我所嚮往的一切，我永遠無法原諒你的行為，我絕對不會。」