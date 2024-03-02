弗格森市被控濫關窮人 450萬元和解

密蘇里州弗格森市當局被控未經正當程序，就將付不出罰款的貧困人口予以監禁。圖為該市警局。(取自弗格森市警局臉書帳號)

密蘇里州 弗格森市(Ferguson)當局2015年被控錯誤拘禁貧困人口，只因這些人無法支付罰款，就未經正當程序監禁他們；總計該市在2010年至2022年侵犯了1萬5000多人的憲法權利。弗格森市府日前同意支付450萬元，和解這項聯邦訴訟。

提起訴訟的聖路易市(St. Louis)非營利組織ArchCity Defenders在2月27日聲明表示，2010年2月8日至2022年12月30日期間，被弗格森市監禁過的1萬5000多人將收到和解金支票 ，金額視監禁時間長短而定。

近年來指控聖路易郡地區市政府錯誤監禁貧困人口的訴訟，不只這一樁。楓木市(Maplewood)去年也同意支付325萬元和解類似訴訟；該訴訟指控楓木市在所謂「債務人監獄」方案下，至少關過7000人。2016年詹寧斯市(Jennings)也以475萬元和解類似訴訟。

2015年弗格森市訟案提出之際，正值該市因白人警察殺害手無寸鐵的非裔青少年布朗(Michael Brown)而導致各方群起抗議之際。訟案指責該市當局僅因原告無法償還交通罰單或其他輕微犯罪罰款，就將他們關押在條件「惡劣」的環境中。

ArchCity Defenders執行總監史特羅德(Blake Strode)向紐約時報 表示，該組織已就七樁此類案件達成「部分和解條款」。與此同時，因為無法支付小額罰款被關的情形已大大減少。「這足以證明反擊是有意義的，」史特羅德指出，「結合其他形式的倡議、組織動員和公眾壓力，訴訟可以成為真正凸顯不公義現象的工具。」

弗格森訟案九名主要原告之一的艾莉森·尼爾森(Allison Nelson)，2015年曾接受紐約時報採訪，當時她描述自己在18歲時收到第一張交通罰單，後來被關在看守所，那裡「又髒又臭，四處是黴菌、污水和汗水」。

現年32歲的尼爾森2月29日透過ArchCity Defenders聲明表示，「我們遭遇的對待讓我們受到很大創傷；牢房很噁心，牆上到處都是糞便。他們根本不在乎」。