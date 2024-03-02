諾羅病毒肆虐 東北部逾13%陽性率最高

如果從受汙染的水中採收牡蠣，也有感染諾羅病毒的風險。(美聯社)

過去一個月，諾羅病毒(Norovirus)以自去年4月以來的最高盛行率在東北部傳播。根據聯邦疾病防治中心 (CDC)的數據，1月底以來，東北部平均超過13%的諾羅病毒檢測呈陽性，比率高於美國任何地區。

諾羅病毒具有一定的季節性，寒冷季節通常是病例出現最頻繁的時期，包括晚秋、冬季、初春；自1月初以來，全國的諾羅病毒陽性率一直徘徊在10%至12.5%之間，相比之下，去年高峰期的比率在3月中突破16%。

西部州受到的影響為全國第二嚴重，至2月24日，該地區的三周陽性率為12%。

諾羅病毒的通俗稱呼為腸胃型流感 (stomach flu)，但與流感無關；這種具高度傳染性的病毒通常會引起嘔吐、噁心、腹瀉、胃痛，也會出現發燒和疼痛。

諾羅病毒容易在手和物體表面上傳播，僅需要極少量就足以使人生病，病患的糞便和嘔吐物都帶病毒，病毒可以在物體或表面停留數日，甚至數周。根據CDC資訊，感染者好轉後在兩周內都還可能傳播病毒。

病毒也透過受汙染的食物傳播，這也是為什麼有時被稱作「食物中毒」，若水果或蔬菜使用受汙染的水種植或清洗，食物可能會被汙染。

如果從受汙染的水中採收牡蠣，也有感染諾羅病毒的風險；目前食品暨藥物管理局(FDA)建議餐廳、零售商和消費者避免販售或食用部分來自下加州(Baja California)和墨西哥索諾拉州(Sonora)的牡蠣。