我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英王查理堂妹夫45歲猝逝 驗屍官曝死於頭部創傷、疑舉槍自戕

「地表最潮阿嬤」艾瑞絲．艾普菲爾逝世 享嵩壽102歲

諾羅病毒肆虐 東北部逾13%陽性率最高

編譯徐薏茹／綜合報導
如果從受汙染的水中採收牡蠣，也有感染諾羅病毒的風險。(美聯社)
如果從受汙染的水中採收牡蠣，也有感染諾羅病毒的風險。(美聯社)

過去一個月，諾羅病毒(Norovirus)以自去年4月以來的最高盛行率在東北部傳播。根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，1月底以來，東北部平均超過13%的諾羅病毒檢測呈陽性，比率高於美國任何地區。

諾羅病毒具有一定的季節性，寒冷季節通常是病例出現最頻繁的時期，包括晚秋、冬季、初春；自1月初以來，全國的諾羅病毒陽性率一直徘徊在10%至12.5%之間，相比之下，去年高峰期的比率在3月中突破16%。

西部州受到的影響為全國第二嚴重，至2月24日，該地區的三周陽性率為12%。

諾羅病毒的通俗稱呼為腸胃型流感(stomach flu)，但與流感無關；這種具高度傳染性的病毒通常會引起嘔吐、噁心、腹瀉、胃痛，也會出現發燒和疼痛。

諾羅病毒容易在手和物體表面上傳播，僅需要極少量就足以使人生病，病患的糞便和嘔吐物都帶病毒，病毒可以在物體或表面停留數日，甚至數周。根據CDC資訊，感染者好轉後在兩周內都還可能傳播病毒。

病毒也透過受汙染的食物傳播，這也是為什麼有時被稱作「食物中毒」，若水果或蔬菜使用受汙染的水種植或清洗，食物可能會被汙染。

如果從受汙染的水中採收牡蠣，也有感染諾羅病毒的風險；目前食品暨藥物管理局(FDA)建議餐廳、零售商和消費者避免販售或食用部分來自下加州(Baja California)和墨西哥索諾拉州(Sonora)的牡蠣。

去年12月，與北卡羅來納州一家壽司店相關的諾羅病毒疫情導致至少241人患病。

過去一個月，諾羅病毒以自去年4月以來的最高盛行率在東北部傳播。圖為諾羅病毒的顯微...
過去一個月，諾羅病毒以自去年4月以來的最高盛行率在東北部傳播。圖為諾羅病毒的顯微鏡圖像。（美聯社）

流感 聯邦疾病防治中心 北卡羅來納州

上一則

記者報導華裔科學家惹議拒透露消息來源 日罰800元

下一則

CDC：65歲以上應接種最新版新冠疫苗

延伸閱讀

CDC初估：本季流感疫苗 有效率達42%

CDC初估：本季流感疫苗 有效率達42%
仍有輕微流感症狀 教宗方濟各2度取消接見及私人會晤

仍有輕微流感症狀 教宗方濟各2度取消接見及私人會晤
諾羅病毒患者激增 CDC防疫教學

諾羅病毒患者激增 CDC防疫教學
教宗方濟各輕微流感 取消接見及私人會晤

教宗方濟各輕微流感 取消接見及私人會晤

熱門新聞

趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

2024-02-26 11:47
BP加油站(右)與TravelCenters of America便利商店餐廳(左)。BP斥資13億元從TravelCenters of America收購數百家便利商店和餐館資產，協議對外公佈後，後者股價飆漲逾70%。(BP官網)

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

2024-02-23 18:00
潘勤軒2月29日承認殺害素未謀面的蔣凱文。(警方提供)

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

2024-03-01 09:51
族裔仍是薪資差別的明顯條件，亞裔整體勞工年收入7萬9456元，在各族裔當中位居第一。（美聯社）

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

2024-02-23 11:40
奧古斯塔大學護理學院22歲學生萊利，22日上午出門慢跑之後便失蹤，下午被人發現陳屍於森林公園步道附近。此案嫌犯已遭警方逮捕收押。(美聯社)

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

2024-02-24 08:48
趙安吉。(本報檔案照片)

德州警長：趙安吉之死 先朝刑事方向偵辦

2024-02-29 21:34

超人氣

更多 >
疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪

疑嫉妒暗戀女未婚夫 MIT潘勤軒槍殺耶魯華生終於認罪
未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」
黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了

黃品源不藏了 再婚俄羅斯美女鋼琴家 婚照曝光美翻了
川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走

川普若推翻IRA法案 經濟優勢恐將被中國整碗端走
丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年

丈夫未告訴妻罹末期癌症 服對實驗藥她再活21年