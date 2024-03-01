威州教委會通過法案 K-12公立學校將教授亞裔美國人歷史

威斯康辛州參議會將表決在K-12公立學校教授亞裔歷史的法案。圖為拜登總統上月在白宮慶祝新年活動中觀賞舞獅表演。(路透)

威斯康辛州 參議會教育委員會28日表決通過一項法案，要求在K-12公立學校教授亞裔 及苗族裔美國人的歷史，儘管過去20年該州議員也曾提交類似的法案，但這次立法將是首度提交參議會全體投票。

州眾議員法蘭西絲卡·康(Francesca Hong)是提案的議員之一，她向國家廣播公司新聞網(NBC News)表示：「這讓那些在課本上看不到他們自己的學生感覺更安全，能夠分享他們的故事，讓學生、教師、行政人員瞭解亞裔美國人故事在我們歷史中的重要性。」

這項名為SB240的法案將修改現行法規，將亞裔及苗族裔美國人納入目前教授原住民、非裔及拉丁裔美國人歷史的課程中。

威斯康辛州將加入其他幾個通過類似法令州的行列，包括佛羅里達州、伊利諾州和新澤西州 。

雖然威斯康辛州的亞裔美國人是一個相對較小的群體，僅占人口的3%，但該族群出現顯著的成長，自2000年以來增加了82%；值得注意的是，該州擁有大量難民人口，尤其是苗族後裔，他們是該州最大的亞裔美國人群體，占29%。

儘管如此，2020年成為威州首位亞裔美國人議員的法蘭西絲卡·康解釋，推動立法的過程花了數十年時間；2005年，議員提出一項法案，要求教授苗族裔士兵在越戰期間為美國及他們的重新安置扮演的角色，然而該法案從未進入早期公共聽證會階段，之後提出的類似立法也未成功，2019年、2021年，類似SB240的其他法案也被提出，但直到近期亞裔美國人社群的重要性才開始引起共鳴。

法蘭西絲卡·康表示這一背後也有來自選民的巨大動力，「新冠疫情後，亞太裔(AAPI)聯盟成立了，因此這項立法之所以向前推進，很大一部分是因為組織工作有效。學生和家屬及教師寄信、打電話、發電子郵件，我們舉行了圓桌會議，他們一直在向議員倡導這項法案」。

州參議會預計在3月初針對該法案表決，若法案通過，將提交給州長艾佛斯(Tony Evers)簽署。