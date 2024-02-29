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私槍保管法可遏止槍殺？密州2案父母被控罪受關注

編譯盧炯燊／綜合28日電
2021年密西根州牛津高中校園發生槍擊案後，兇手的母親珍妮佛‧克魯布利(左)和父親克魯布利(右)因提供槍支給兒子，被控過失殺人罪受審。(美聯社)
2021年密西根州牛津高中校園發生槍擊案後，兇手的母親珍妮佛‧克魯布利(左)和父親克魯布利(右)因提供槍支給兒子，被控過失殺人罪受審。(美聯社)

密西根州最新兩起有關槍擊案的控罪，再次受到多個州關注。先是一對父母因兒子在2021年殺害四名高中同學後，兩人被控過失殺人罪。另一案是一名44歲男子，因兩歲女兒接觸到他的手槍而誤傷自己，被控一級虐兒以及違反密州私槍保管法。

密州牛津鎮(Oxford Township)高中2021年發生校園槍擊案，15歲男童在校內開槍造成四名同學死亡後，該州民主黨人制定民間私槍保管法案防止類似事件，翌年正式通過，要求擁有槍支者，在知道有未成年人存在或出現時，必須將槍支存在上鎖的儲存箱或容器內。

包括密州在內，全美有21個州制定類似法律，可以刑事檢控那些讓未成年人接觸槍支的人。但法例定義各有不同，有些州的法例僅在開槍時才適用，有些即使只是接觸一下也屬犯法。未成年人定義也不同，某些州14歲以上不被視為未成年人。

對於法例有多少人遭起訴，數據很少。一些檢察官認為這是不必要的懲罰，尤其是在兒童死亡之後； 但也有認為這是鼓勵將槍支遠離孩子的一種方式。

2017年一項調查發現，從2014年到2016年，提出的檢控的案件裡，有一半是12歲以下兒童自殺或被另一名兒童誤殺。調查還發現，遭檢控的幾乎與事件的嚴重程度無關，而在乎擁槍者是否有重罪紀錄，若有的話，檢察官肯定會提出指控。

在看來無一標準下，民眾就很關注檢檢官何時會根據相關法律提出刑事檢控。其實有沒有這個法例，檢察官也有權對涉案兒童的父母或監護人提出刑事指控。

就以牛津鎮事件為例，事發時密州尚未有相關法例，但涉案少年的父母詹姆斯及珍妮佛‧克魯布利(James and Jennifer Crumbley)同被控過失殺人，是全國有家長首次因兒童大規模校園襲擊而被追究刑責。

槍支 槍擊 民主黨

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