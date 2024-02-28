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最大健康保險公司 「聯合健康集團」遭司法部反壟斷調查

記者胡玉立／綜合報導
司法部正針對擁有美國最大健康保險公司的「聯合健康集團」(UnitedHealth Group)，進行反壟斷調查。(美聯社)
司法部正針對擁有美國最大健康保險公司的「聯合健康集團」(UnitedHealth Group)，進行反壟斷調查。(美聯社)

知情人士透露，司法部正針對擁有美國最大健康保險公司的「聯合健康集團」(UnitedHealth Group)，進行反壟斷調查。

「聯合健康集團」旗下有「聯合健康保險」(UnitedHealthcare)、「臥騰」(Optum)醫療服務等不同部門；臥騰部門擁有龐大醫生團體網絡。該集團高層過去表示，「聯合健康保險」與「臥騰」互不偏袒，經常與競爭對手合作。

但知情人士指出，在最近幾周的調查中，調查人員持續訪談與「聯合健保」在同一競爭領域的醫療保健業代表，其中包括醫生團體在內，調查人員希望了解該集團收購醫生團體，對其他競爭對手和消費者可能產生的影響。

拜登政府的反壟斷執法機構也正在加強調查蘋果、亞馬遜、谷歌、理想國娛樂(Live Nation Entertainment)等美國大型公司。拜登政府表示，醫療保健產業是其反壟斷工作的重點。

「聯合健康集團」多年來持續大舉併購；2015年「臥騰」以約128億元收購Catamaran藥物福利管理公司，2021年另以135億元收購Change Healthcare健康科技公司。司法部曾以其有壟斷之嫌，試圖阻止Change Healthcare購併案，結果在2022年敗訴。

司法部最高反壟斷官員坎特(Jonathan Kanter)推動恢復限制美國壟斷的法律的執行。司法部在併購執法方面的結果好壞參半，但其對壟斷的挑戰仍在繼續。

總部位於明尼蘇達州明尼托卡的「聯合健康集團」去年營收3720億元。其保險部門的約5300萬名保戶，包括企業雇主、俗稱「白卡」的各州醫療補助計畫(Medicaid)和俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)等一系列保險計劃。

司法部一直在審查「聯合健康集團」以大約33億元收購Amedisys家庭保健公司案。Amedisys去年8月表示，它已二度收到司法部反壟斷執法人員要求索取計畫中的交易資訊。

「聯合健康集團」同時還面臨加州非營利組織Emanate Health醫院系統提起的反壟斷訴訟。

聯邦醫療保險 司法部 拜登

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