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美中地區異常暖冬 噴射氣流、暖化、聖嬰現象造成

編譯俞仲慈／綜合27日電
一名單車騎士在芝加哥密西根湖畔享受夏日般的天氣，原本應該是一年中最冷的月份，芝加哥氣溫反而達到華氏70多度。(美聯社)
一名單車騎士在芝加哥密西根湖畔享受夏日般的天氣，原本應該是一年中最冷的月份，芝加哥氣溫反而達到華氏70多度。(美聯社)

據美聯社報導，26日強烈冬季風暴襲擊西部部分地區並降下大雪，不過中部地區異常溫暖，因此在威斯康辛州，民眾打高爾夫球；愛阿華州可以出門遛狗，還有球莖植物也提前開花，氣象專家指出異常暖冬現象，是受到三種氣象因素造成的結果。

受到噴射氣流(Jet Stream)的影響，從南方吹上來的暖空氣困在從北方吹下來的冷空氣下方，造成氣流不斷變化，而且一旦噴射氣流移至最北方，意味著暖氣團已籠罩在原本寒冷的上中西部(Upper Midwest)：包括密西根、明尼蘇達和威斯康辛等州。

因此馬里蘭州科利奇帕克(College Park)國家氣象局(National Weather Service)氣象學者奧里森(Andrew Orrison)坦承：「現在的天氣不太像是冬天。」

從氣象科學角度而言，個別氣候現象不可能單獨歸咎於某個特定因素，全球暖化影響噴射氣流就是其中很好的例子。

氣候變遷的起因就是人類活動不斷釋放如二氧化碳等溫室氣體(plant-warming gasses)，造成全球氣溫上升、高於正常值。

根據歐洲太空總署(European Space Agency)「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service)研究發現，2024年1月氣溫打破2020年地球最熱一月紀錄，比工業化前(pre-industrial)高出華氏2.74度。

聖嬰現象(El Niño)影響噴射氣流位置比往常更加偏北，東岸近日將出現暖冬氣候，包括華府和紐約等大城氣溫也將遠高於正常值。

至於南部地區氣溫也異常溫暖，維持華氏80餘至90餘度之間達拉斯-福和都會區(Dallas–Fort Worth metroplex)氣溫至少從90度起跳，可能打破當地每日氣溫紀錄。

暖化 暖冬 太空

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