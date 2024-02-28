印度家庭1家4口偷渡凍死加拿大邊境 走私主嫌2年後落網

受雇把無證移民從加拿大邊境載往芝加哥的佛州男子尚德(Steve shand)。(Steve shand臉書)

來自印度 的一家四口2022年1月企圖從加拿大 入境美國，卻在加國邊境凍死，警方追查兩年後，日前在芝加哥逮捕策畫人口走私行動的28歲主嫌帕泰爾(Harshkumar Ramanlal Patel)。

當局依據去年9月核發的搜索票在2月21日逮捕帕泰爾，帕泰爾被控雇用佛羅里達州岱通納(Deltona)居民尚德(Steve shand)負責把無證移民 從加拿大邊境載往芝加哥。

尚德先前向警方供稱，帕泰爾付他2萬5000元在2021年12月到2022年1月間往來美加邊境五趟，但他不認罪人口走私；尚德將在3月25日受審。

帕泰爾的律師李奧納德(Michael Leonard)今年2月26日表示，委託人對被指控情事所知甚少。

李奧納德發給美聯社的聲明表示，「根據事實，此刻我們只收到道聽途說的刑事起訴譴責，無法合法評估政府的指控。」

尚德2022年1月19日開著一輛15人座廂型車，在加拿大邊境以南被北達科他州邊境巡邏隊攔下，車上還有兩名無證印度公民。同時警方也在附近雪地發現另外五名印度人，他們告訴官員在酷寒雪地中走了超過11小時，後者成為檢方起訴尚德的依據。

其中一名男子拿著裝滿嬰兒用品的背包，稱該背包原屬於一個在夜裡失散的家庭。

加拿大騎警擴大搜索後，在在距美國邊界33呎處的加拿大曼尼托巴省(Manitoba)艾默森(Emerson)發現四具屍體，分別為一對成年男女、一個小嬰兒和一名少女。

國土安全部的聯邦訴狀顯示，拾獲背包的無證移民表示，他們支付走私集團約8萬7000元安排偷渡入美的計畫。

聯邦檢察官認為，帕泰爾負責策畫人口走私行動，而四名凍死的受害者為賈格迪什和維沙利本‧帕泰爾(Jagdish and Vaishaliben Patel)、他們11歲的女兒維漢吉(Vihangi)和3歲的達米克(Dharmik)。

美聯社報導，尚不清楚逝去的這家人和涉案者是否有親戚關係，帕泰爾是印度常見的姓氏。