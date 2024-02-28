我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西百貨退出 出售現有物業 重創金山經濟

中國前外長秦剛辭人大代表 港媒：可能平安著陸

印度家庭1家4口偷渡凍死加拿大邊境 走私主嫌2年後落網

編譯陳韻涵／綜合27日電
受雇把無證移民從加拿大邊境載往芝加哥的佛州男子尚德(Steve shand)。(Steve shand臉書)
受雇把無證移民從加拿大邊境載往芝加哥的佛州男子尚德(Steve shand)。(Steve shand臉書)

來自印度的一家四口2022年1月企圖從加拿大入境美國，卻在加國邊境凍死，警方追查兩年後，日前在芝加哥逮捕策畫人口走私行動的28歲主嫌帕泰爾(Harshkumar Ramanlal Patel)。

當局依據去年9月核發的搜索票在2月21日逮捕帕泰爾，帕泰爾被控雇用佛羅里達州岱通納(Deltona)居民尚德(Steve shand)負責把無證移民從加拿大邊境載往芝加哥。

尚德先前向警方供稱，帕泰爾付他2萬5000元在2021年12月到2022年1月間往來美加邊境五趟，但他不認罪人口走私；尚德將在3月25日受審。

帕泰爾的律師李奧納德(Michael Leonard)今年2月26日表示，委託人對被指控情事所知甚少。

李奧納德發給美聯社的聲明表示，「根據事實，此刻我們只收到道聽途說的刑事起訴譴責，無法合法評估政府的指控。」

尚德2022年1月19日開著一輛15人座廂型車，在加拿大邊境以南被北達科他州邊境巡邏隊攔下，車上還有兩名無證印度公民。同時警方也在附近雪地發現另外五名印度人，他們告訴官員在酷寒雪地中走了超過11小時，後者成為檢方起訴尚德的依據。

其中一名男子拿著裝滿嬰兒用品的背包，稱該背包原屬於一個在夜裡失散的家庭。

加拿大騎警擴大搜索後，在在距美國邊界33呎處的加拿大曼尼托巴省(Manitoba)艾默森(Emerson)發現四具屍體，分別為一對成年男女、一個小嬰兒和一名少女。

國土安全部的聯邦訴狀顯示，拾獲背包的無證移民表示，他們支付走私集團約8萬7000元安排偷渡入美的計畫。 

聯邦檢察官認為，帕泰爾負責策畫人口走私行動，而四名凍死的受害者為賈格迪什和維沙利本‧帕泰爾(Jagdish and Vaishaliben Patel)、他們11歲的女兒維漢吉(Vihangi)和3歲的達米克(Dharmik)。

美聯社報導，尚不清楚逝去的這家人和涉案者是否有親戚關係，帕泰爾是印度常見的姓氏。

加拿大 印度 移民

上一則

含砷不能出售…南達州立新法 搶救博物館標本

下一則

拜登愛犬「司令」劣跡斑斑 1年至少咬傷人25次

延伸閱讀

扮和尚走私6公斤毒品 台灣男大生日本成田機場被捕

扮和尚走私6公斤毒品 台灣男大生日本成田機場被捕
進口違禁品中國鰻魚 洛杉磯華男獲刑15月

進口違禁品中國鰻魚 洛杉磯華男獲刑15月
台籍通緝犯在泰國遭槍殺 泰警證實女嫌在柬埔寨落網、1男嫌已返台

台籍通緝犯在泰國遭槍殺 泰警證實女嫌在柬埔寨落網、1男嫌已返台
8歲印度童擊敗西洋棋特級大師 刷新最年輕紀錄

8歲印度童擊敗西洋棋特級大師 刷新最年輕紀錄

熱門新聞

由新澤西捷運局運營的Dinky路線火車，專門行駛於普林斯頓市到普大校園。(普大官網截圖)

華裔作家李翊云二度喪子 19歲子普林斯頓大學車禍身亡

2024-02-20 20:12
趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

2024-02-26 11:47
BP加油站(右)與TravelCenters of America便利商店餐廳(左)。BP斥資13億元從TravelCenters of America收購數百家便利商店和餐館資產，協議對外公佈後，後者股價飆漲逾70%。(BP官網)

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

2024-02-23 18:00
因質疑女子的姿勢不當，男子上前理論喝止。（取自TikTok @yourfavoritedaughter2）

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

2024-02-21 12:49
族裔仍是薪資差別的明顯條件，亞裔整體勞工年收入7萬9456元，在各族裔當中位居第一。（美聯社）

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

2024-02-23 11:40
奧古斯塔大學護理學院22歲學生萊利，22日上午出門慢跑之後便失蹤，下午被人發現陳屍於森林公園步道附近。此案嫌犯已遭警方逮捕收押。(美聯社)

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

2024-02-24 08:48

超人氣

更多 >
間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受

間接駁死訊…秦剛「辭去」人大代表職務 獲接受
亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁

亞馬遜省錢秘密：它有個優惠券網頁
手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆

手機弄溼怎麼辦？蘋果說別放進乾米堆
紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁

紐約皇后區74名無證客男子擠地下室 輪流睡覺 僅有兩廁
這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚

這家美式大賣場讓香港人也瘋狂 旅行社「組團」血拚