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鼓勵非法移民？ 華州提案 州府不得拒發證照給無證客

記者顏伶如／綜合報導
「華盛頓政策中心」指出，華州眾議會第1899號法案將鼓勵其他國家公民踏上險象環生的美墨邊境闖關之旅，偷渡入境。（歐新社）
「華盛頓政策中心」指出，華州眾議會第1899號法案將鼓勵其他國家公民踏上險象環生的美墨邊境闖關之旅，偷渡入境。（歐新社）

規定州政府機關不得拒發、扣留專業證照給無證移民的提案，本月稍早在華盛頓州州眾議會通過之後，現由州參議會審議中；智庫團體「華盛頓政策中心」(Washington Policy Center)批評，這項法案恐將鼓勵非法移民湧向華州。

華州眾議會第1899號法案(HB 1899)如果通過立法，申請專業執照與證書的民眾，可以用納稅人識別號碼(taxpayer identification number)取代社會安全號碼(social security number)。

法案內容規定，在美國非法居留者申請專業執照、商業執照、證書、許可證或登記等，都將獲得允許，如果申請者符合取得證照的所有條件，華州政府機關或主管單位不得以申請者移民身分或公民資格，做為拒絕核發的唯一理由。

某些行業的專業證照原本依法需要社會安全號碼，但提案一律放寬，可以改填納稅人識別號碼，包括保釋金擔保人、驗光師、匯款員。

提案人民主黨籍州眾議員艾咪‧瓦倫(Amy Walen)說，對於長年在美生活卻沒有取得公民資格的民眾來說，法案有助於創造就業機會。她說，專業證照是否能夠取得，應該以訓練與資歷為標準，而不是查看移民身份。

「華盛頓政策中心」指出，華州眾議會這項法案將鼓勵其他國家公民踏上險象環生的美墨邊境闖關之旅，偷渡入境；議員提出鼓吹非法移民的法案對於合法移民無疑造成傷害。

非法移民 眾議員 就業

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