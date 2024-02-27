馬斯克兌現承諾…最後一刻棄單4千個迷你派 烘培坊獲特斯拉賠材料費

電動車大廠特斯拉向一間烘焙坊訂了大量的派卻在出貨前一刻棄單，創辦人馬斯克聞訊後承諾彌補。（美聯社）

電動車大廠特斯拉 向一間烘焙坊下訂價值1.6萬美元的派，卻在出貨前一刻棄單，創辦人馬斯克 聞訊後承諾，會跟店家「就此事作出彌補」，店家向媒體證實，未付帳款已結清了。

衛報報導，加州 中部聖荷西烘焙坊「Giving Pies」老闆拉塞塔里內拉在官方IG帳號寫出特斯拉臨時棄單4千個迷你派的前因後果，事情經媒體曝光後，馬斯克親上社群媒體平台「X」回覆，稱自己剛聽說此事，會跟店家「就此事作出彌補」，並指「民眾應該始終能夠信賴特斯拉盡力而為」。

After ordering 4,000 mini pies from a San Jose bakery, Tesla allegedly canceled the order and did not pay. https://t.co/FiWaJpahR2 — KRON4 News (@kron4news) February 23, 2024

拉塞塔里內拉26日透過電郵向衛報證實，「特斯拉剛付了我沒拿到的2000美元」。她告訴當地媒體NBC Bay Area，特斯拉一位經理提出，支付她準備上一分訂單的價值2千美元材料，同時為3月的婦女節活動預訂3600個迷你派。

不過，拉塞塔里內拉不得不謝絕，原因是店面生意蒸蒸日上，耗盡了庫存的麵包皮，隨後還要準備圓周率日（Pi Day），因此沒辦法接單。