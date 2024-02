馬斯克兌現承諾…最後一刻棄單4千個迷你派 烘培坊獲特斯拉賠材料費

電動車大廠特斯拉 向一間烘焙坊下訂價值1.6萬美元的派,卻在出貨前一刻棄單,創辦人馬斯克 聞訊後承諾,會跟店家「就此事作出彌補」,店家向媒體證實,未付帳款已結清了。

衛報報導,加州 中部聖荷西烘焙坊「Giving Pies」老闆拉塞塔里內拉在官方IG帳號寫出特斯拉臨時棄單4千個迷你派的前因後果,事情經媒體曝光後,馬斯克親上社群媒體平台「X」回覆,稱自己剛聽說此事,會跟店家「就此事作出彌補」,並指「民眾應該始終能夠信賴特斯拉盡力而為」。

