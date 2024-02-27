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登月著陸傾斜 奧德修斯號提前終止任務

編譯彭尚興／綜合26日電
「奧德修斯號」登月器所傳回的第一張照片，顯示船身傾倒，一隻腳柱明顯抬離月球表面。(美聯社)
「奧德修斯號」登月器所傳回的第一張照片，顯示船身傾倒，一隻腳柱明顯抬離月球表面。(美聯社)

暌違50餘年，第一艘重返月球表面的美國太空船降落時卻摔了一跤，造成船身傾倒，影響功能，不得不提前結束任務。

太空總署(NASA)26日公布了「奧德修斯號」(Odysseus)登月器所傳回的第一張照片，顯示其降落位置距離預定登陸地點，月球南極附近的「馬拉佩特A」(Malapert A)隕石坑大約一哩。這是歷來各國登陸月球的嘗試中，緯度最南的紀錄。

負責建造及操作「奧德修斯號」的民營企業「直覺機器公司」(Intuitive Machines)公司26日也表示，由於降落地點的偏差，以及登月器本身處於側翻狀態，太陽能板只能持續運作到美東時間27日上午，屆時將不得不終止任務，較原先計畫提前了兩、三天。

該公司表示將繼續接收登月器所傳回的資訊，直到陽光不再照射到「奧德修斯號」為止，屆時月球南極將逐漸進入永夜，氣溫也會降至冰點以下。

「奧德修斯號」於美東時間22日下午6時23分降落月球表面，成為第一艘登陸月球的商用太空船，也是1972年阿波羅17號之後，首次重返月球的美國登月器。原本應該是保持直立姿態，但「直覺機器」執行長亞提默斯(Steve Altemus)23日表示，「奧德修斯號」著陸時疑似速度太快，六隻腳柱其中一隻深深插入月球表面被卡住，以至機身失去平衡而傾倒，目前很可能是倚靠在一塊岩石上。

NASA的月球勘測軌道飛行器(Lunar Reconnaissance Orbiter)事後從「奧德修斯號」上空約56哩的高度飛掠，確認了登月器的降落地點與狀態。NASA表示，登月器位於一個小型的退化隕石坑內，12度的斜坡上。

NASA是「直覺機器」最大的客戶及贊助者，提供了1億1800萬元，計畫利用「奧德修斯號」在月球進行數項實驗。

「奧德修斯號」原定降落地點距離月球南極約185哩，科學家希望在當地的永夜隕石坑內找到冰凍的水，做為未來人類在月球興建基地的重要資源。

NASA 太空

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