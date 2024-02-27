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死囚被關43年 73歲連環殺手明行刑 歷來等待處決時間最久

記者胡玉立／綜合報導
愛達荷州立監獄注射處決行刑室。(美聯社)
愛達荷州立監獄注射處決行刑室。(美聯社)

全美等待處決時間最長的死囚—現年73歲的連續殺人犯克里奇(Thomas Creech)，訂28日行刑。克里奇1976年首次被判處死刑，扣除他一度被減為無期徒刑的那幾年，克里奇已被關在死囚牢房長達43年。

克里奇是死刑制度下的極端案例，在美國，死刑一拖就是幾十年的情況其實很常見，往往導致年輕時犯罪的囚犯，到老才付出最後代價。根據司法部數據，等待處決時間目前大約長達20年左右。

代表克里奇的公設辯護律師楚巴(Deborah Czuba) 表示，她還有另外兩名老年客戶等待死刑，其中一名在加州監獄，現年80歲；另一在內華達州，現年76歲。楚巴說：「看著這些囚犯，很難想像處決他們還有什麼意義。」

檢察官和受害者親屬則表示，克里奇早該被處死。父親遭克里奇殺害的布蘭迪·詹森(Brandi Jensen)說： 「克里奇是個控制欲強的連續殺人犯，只在乎自己生命的他，始終認為自己永遠不該為自己的可怕罪行付出代價；這場長達43年的噩夢，該結束了。」

倡議受害者權利的非營利組織「刑事司法法律基金會」(Criminal Justice Legal Foundation)法律總監謝德格爾(Kent Scheidegger)表示，等待行刑時間愈長，判決有效性就愈被削弱，也剝奪了受害者得到正義的機會；「不幸的是，法院允許這些案件無限期拖延下去。」

至於克里奇怎麼想？他透過電話向華爾街日報表示，「從某種意義來看，的確很難過，但我會仰首面對。而且我的信仰方方面面影響著我。任何人歷經這樣的事50年，必然會信仰上帝。」

美國在1976年恢復死刑；死囚行刑前在死囚牢房度過的平均時間持續增加中。研究者將此現象部分歸咎於上訴時間拉長以及法律和技術出現變化，導致許多案件需要重新審查，甚至在某些情況下，判決被推翻。

目前，各州死囚人數約2300人，四分之一年逾60歲。

已被關在死囚牢房長達43年、現年73歲的連續殺人犯克里奇於2009年拍攝之檔案照...
已被關在死囚牢房長達43年、現年73歲的連續殺人犯克里奇於2009年拍攝之檔案照。(愛達荷州懲教廳)

加州 華爾街 司法部

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