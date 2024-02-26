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招生被控偏富 4大學名校1.66億和解 17所大學已有10所和解

記者胡玉立／綜合報導
達特茅斯學院、西北大學、萊斯大學以及范德堡大學已同意支付總計1億6600萬元，就被控在招生時違反「不考慮學生財務狀況」的承諾，讓富家子弟享有優勢之訴訟達成和解。(美聯社)
達特茅斯學院、西北大學、萊斯大學以及范德堡大學已同意支付總計1億6600萬元，就被控在招生時違反「不考慮學生財務狀況」的承諾，讓富家子弟享有優勢之訴訟達成和解。(美聯社)

2022年17所著名美國大學院校被控在招生時違反「不考慮學生財務狀況」的承諾，讓富家子弟享有優勢，違反美國反壟斷法；據23日提交伊利諾州芝加哥聯邦法院的文件，又有四所學校同意支付總計1億6600萬元，就此訴訟達成和解。已達成和解的學校迄今已有十所。

23日達成和解的四所學校及和解金額分別是：達特茅斯學院(Dartmouth College)3375萬元、西北大學(Northwest University)4350萬元、萊斯大學(Rice University)3375萬元以及范德堡大學(Vanderbilt University)5500萬元。

和解協議仍須獲得法官批准。和解款項將全數捐給一個基金，該基金旨在協助因為這椿涉嫌違反「反壟斷法」案而受到傷害的學生。

芝加哥大學已於去年同意以1350萬元和解此案。愛默蕾大學(Emory university)、耶魯大學、布朗大學、哥倫比亞大學和杜克大學1月也已向法院提交文件，同意支付總計1億450萬元。伊利諾州聯邦法官2月批准了這些學校的和解協議。

被起訴的大學包括已達成和解協議的大學，均否認有不當行為。同意和解的學校表示，與原告和解，將避免訴訟帶來的干擾和開銷；他們同時強調，目前均向學生提供大量經濟援助計畫。

另外七所仍在持續面對這項反壟斷訴訟的學校分別是：加州理工學院、康乃爾大學、喬治城大學、約翰霍普金斯大學、麻省理工學院、聖母大學和賓州大學。

原告律師在法庭文件中表示，他們考慮繼續增加每份新協議的和解金額，藉此向其他被告施壓，要求他們迅速採取行動。

原告律師還表示，和解金將分發給近20年來就讀這17所大學院校的大約20萬名大學部學生；不會只分給就讀已和解學校的學生。

伊利諾州 芝加哥 耶魯大學

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