我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

娃哈哈集團創辦人宗慶後因病去世 享年79歲

NRA前執行長拉皮耶 盜用公款罪成

編譯盧炯燊／綜合24日電
NRA前執行長拉皮耶被控挪用數百萬元公款，被紐約州民事庭陪審團裁定必須償還近440萬元。(路透)
NRA前執行長拉皮耶被控挪用數百萬元公款，被紐約州民事庭陪審團裁定必須償還近440萬元。(路透)

全國步槍協會(NRA)前執行長拉皮耶(Wayne LaPierre)被控挪用全國步槍協會數百萬元公款作私人豪華花費案，紐約州民事庭陪審團23日裁定他罪名成立，必須償還近440萬元。同案的全國步槍協會退休財務主管菲利普斯(Wilson Phillips)亦須償還200萬元。

陪審員也指出，全國步槍協會在其稅務申報中，故意省略或歪曲部分信息。

在裁決作出後，坐在法庭前排，74歲的拉皮耶顯得目無表情。在此案開審前三天，他於2月5日宣布在月底辭職。

1991年以來，他長期主持全國步槍協會日常業務，是這個保守派團體的激進代言人，曾向民眾警告說，有「穿著軍靴的政府流氓」會到百姓家裡沒收槍支；每次校園槍擊事件後，都極力提倡派武裝保全人員「保護」校園，並猛烈批評主張加強槍械管制的人。

提出起訴的紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)是民主黨人，一直以來不斷調查全國步槍協會及其所謂非營利地位。在陪審團作出裁決後，聲稱這是「重大勝利」。

她在社媒X帖文說，「在紐約，無論你認為自己多麼強大或有影響力，都無法擺脫腐敗和貪婪，包括拉皮耶都無法避免」。

對全國步槍協會來說，這個裁決無疑是個最新的重大打擊，近年來它一直受到財務問題和成員減少的困擾。

除了拉皮耶、菲利普斯等人外，全國步槍協會總法律顧問弗雷澤(John Frazer)也是本案被告，被控瀆職。全國步槍協會及其前主席諾斯(Oliver North)被控違反紐約州保護舉報人的法例。

全國步槍協會另一前高管鮑威爾(Joshua Powell) 與州政府達成和解，同意作為污點證人作證，也賠償10萬元及不再參與任何非營利組織。

在開審前，拉皮耶的代表律師指責詹樂霞是政治迫害。但全國步槍協會前董事爵尼(Phillip Journey)指稱，協會內部早已腐敗不堪，認為詹樂霞掌握了充分證據，足以證明起訴有理。

紐約州 退休 民主黨

上一則

蓋拉格：SpaceX將停止供台灣使用的衛星服務

下一則

紐約房產欺詐案敗訴 川普4.5億罰金不准拖延

延伸閱讀

紐約房產欺詐案川普敗訴 30天內得上訴 法官不准拖延罰金

紐約房產欺詐案川普敗訴 30天內得上訴 法官不准拖延罰金
全國步槍協會前執行長涉貪 紐約陪審團裁定吐錢

全國步槍協會前執行長涉貪 紐約陪審團裁定吐錢
川普捲入金融詐欺案 紐約州裁定罰4.54億元

川普捲入金融詐欺案 紐約州裁定罰4.54億元
詹樂霞法拉盛慶龍年新春 官民同樂

詹樂霞法拉盛慶龍年新春 官民同樂

熱門新聞

由新澤西捷運局運營的Dinky路線火車，專門行駛於普林斯頓市到普大校園。(普大官網截圖)

華裔作家李翊云二度喪子 19歲子普林斯頓大學車禍身亡

2024-02-20 20:12
BP加油站(右)與TravelCenters of America便利商店餐廳(左)。BP斥資13億元從TravelCenters of America收購數百家便利商店和餐館資產，協議對外公佈後，後者股價飆漲逾70%。(BP官網)

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

2024-02-23 18:00
因質疑女子的姿勢不當，男子上前理論喝止。（取自TikTok @yourfavoritedaughter2）

因為健身房這個暖身動作 男子上前爭執並踹破女子手機

2024-02-21 12:49
族裔仍是薪資差別的明顯條件，亞裔整體勞工年收入7萬9456元，在各族裔當中位居第一。（美聯社）

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

2024-02-23 11:40
小林瑪麗安娜(Mariana Kobayashi)被裁員後，通過一支創意影片吸引谷歌人資注意，最終獲得錄取。(截取自 Mariana Kobayashi YouTube)

被領英裁員 女子拍創意影片求職爆紅 現已入職谷歌

2024-02-22 15:23
明尼蘇達州第一大城明尼阿波利斯附近18日凌晨爆發警匪槍戰，警消獲報處理家暴遭嫌犯槍擊，2名員警及1名消防人員中彈殉職，另有1名員警受傷，嫌犯也已經身亡。(取材自X平台)

明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

2024-02-18 19:22

超人氣

更多 >
陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌

陸女星自爆曾一年沒工作 直到遇到胡歌
年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」

年薪近15萬…在全美15大城竟淪為「低中產階級」
女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀

女子清晨離開紐約法拉盛賭檔 遭亞裔男性侵、刺5刀
陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網

陳屍喬治亞大學女子是22歲轉學生 嫌犯落網
陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸

陸劇女神改當「綠茶」客串電影票房稱霸