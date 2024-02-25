NRA前執行長拉皮耶 盜用公款罪成

NRA前執行長拉皮耶被控挪用數百萬元公款，被紐約州民事庭陪審團裁定必須償還近440萬元。(路透)

全國步槍協會(NRA)前執行長拉皮耶(Wayne LaPierre)被控挪用全國步槍協會數百萬元公款作私人豪華花費案，紐約州 民事庭陪審團23日裁定他罪名成立，必須償還近440萬元。同案的全國步槍協會退休 財務主管菲利普斯(Wilson Phillips)亦須償還200萬元。

陪審員也指出，全國步槍協會在其稅務申報中，故意省略或歪曲部分信息。

在裁決作出後，坐在法庭前排，74歲的拉皮耶顯得目無表情。在此案開審前三天，他於2月5日宣布在月底辭職。

1991年以來，他長期主持全國步槍協會日常業務，是這個保守派團體的激進代言人，曾向民眾警告說，有「穿著軍靴的政府流氓」會到百姓家裡沒收槍支；每次校園槍擊事件後，都極力提倡派武裝保全人員「保護」校園，並猛烈批評主張加強槍械管制的人。

提出起訴的紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)是民主黨 人，一直以來不斷調查全國步槍協會及其所謂非營利地位。在陪審團作出裁決後，聲稱這是「重大勝利」。

她在社媒X帖文說，「在紐約，無論你認為自己多麼強大或有影響力，都無法擺脫腐敗和貪婪，包括拉皮耶都無法避免」。

對全國步槍協會來說，這個裁決無疑是個最新的重大打擊，近年來它一直受到財務問題和成員減少的困擾。

除了拉皮耶、菲利普斯等人外，全國步槍協會總法律顧問弗雷澤(John Frazer)也是本案被告，被控瀆職。全國步槍協會及其前主席諾斯(Oliver North)被控違反紐約州保護舉報人的法例。

全國步槍協會另一前高管鮑威爾(Joshua Powell) 與州政府達成和解，同意作為污點證人作證，也賠償10萬元及不再參與任何非營利組織。

在開審前，拉皮耶的代表律師指責詹樂霞是政治迫害。但全國步槍協會前董事爵尼(Phillip Journey)指稱，協會內部早已腐敗不堪，認為詹樂霞掌握了充分證據，足以證明起訴有理。