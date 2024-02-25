暖冬持續 下周異常暖流籠罩全美

下周起全國氣溫將異常暖和，可能再步2023年後後塵。圖為華府居民2023年2月中走過盛開的櫻花樹下。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)24日報導，氣象預報下周起全國將出現回暖的異常氣候，猶如宣告冬季終於結束，各地呈現溫暖的3月天。

極地冷氣團(Arctic air)持續發威，上周在中部和東部地區仍有短暫的低溫 ，但是暖冬變成氣候常態，全國多數地區的冬季和春季界線日漸模糊。

下周起全國氣溫將異常暖和，猶如宣告冬季終將結束，上個月連田納西州都降大雪的景象將不復見。(美聯社)

氣象預報顯示，下周起從達拉斯向北延伸至明尼阿波利斯、向東延伸到費城 ，將在暖流(warmth)籠罩下，出現猶如5、6月的氣溫；白天最高溫上升但夜間最低溫未能降溫，可能締造逾200次的每日氣溫紀錄。

其中中部地區主要城市可能在26日迎來今年最溫暖的一天，內布拉斯加州奧馬哈氣溫上升至華氏70度，但當地通常直到2月底才有華氏40度、3月底70度的高溫；德州達拉斯氣溫也可能直逼華氏90度，顯示4月底的溫暖氣候提前登場，甚至緊鄰墨西哥 部分地區氣溫可能飆破華氏100度。

這波異常暖流27日向東移動，籠罩五大湖(Great Lakes)和俄亥俄河谷(Ohio Valley)大部分地區，從芝加哥到克里夫蘭(Cleveland)可能出現60度氣溫，還有聖路易斯(St. Louis)氣溫也可望逼近80度。

接著暖流籠罩東海岸，包括費城和紐約將出現60多度氣溫，還有墨西哥灣(Gulf Coast)沿岸和東南部地區仍屬於炎熱氣候。

根據氣象預報，潮濕的暖流和強烈冷氣團預計27日稍晚，在中西部平原上空交會，引發部分雷雨氣候並帶來短暫的低溫，但基本上冬季已經宣告結束，創下中西部和東北部、數十座城市有史以來最溫暖的冬季。

中西部和五大湖地區降雪量比往年減少數呎，在2月底前，五大湖湖面結冰率僅四成，22日的冰雪覆蓋率甚至直逼歷史最低覆蓋率6%。

根據美國國家氣象局(National Weather Service)氣象預報中心(Climate Prediction Center)預測，暖冬氣候持續至3月初，美東有三分之二地區氣溫高於平均值，同時北部地區也可能出現反常的溫暖氣候。