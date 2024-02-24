勾結黑幫包庇人口販運 DEA前探員恐囚終身

聯邦緝毒局前任資深探員邦喬瓦尼涉嫌勾結水牛城黑幫、包庇人口性販運和偷種大麻，遭聯邦檢察官起訴，可能面臨終身監禁。(美聯社)

聯邦緝毒局(DEA)前任資深探員邦喬瓦尼(Joseph Bongiovanni)被控勾結水牛城黑幫(Buffalo Mafia)、包庇脫衣俱樂部人口販運者和一名高中老師偷種大麻 ，本月在聯邦審判中被依賄賂、共謀和妨礙司法等罪名起訴，可能面臨終身監禁。除此之外，根據檢察官的描述，他還有嚴重種族歧視 傾向。

美聯社報導，59歲的邦喬瓦尼來自水牛城北一個義大利 裔社區，在緝毒局任職20年。檢察官指控他在十年間收取超過25萬元的保護費，並開辦偽造的案件混淆同事，甚至直接叫同事別調查義大利人，應花時間在非裔和西裔民眾，並以種族貶稱辱罵後兩者。

檢察官表示，邦喬瓦尼為這些罪犯提供保護服務，譬如謊稱他們是線人、向他們洩露情報、成立虛構案件，以轉移執法部門注意力。邦喬瓦尼還被指控為犯罪團體擔保、提交假報告、湮滅存放在自家地下室的一份關於犯罪組織的敏感檔案。

邦喬瓦尼包庇的非法活動包括水牛城外的一家脫衣舞俱樂部Pharoah's Gentlemen's Club，其業主杰拉斯(Peter Gerace Jr.)與邦喬瓦尼是兒時好友，還與以暴力著稱的水牛城黑幫Outlaws Motorcycle Club有密切聯繫；檢方稱該幫派是吸毒和性販賣大本營。杰拉斯曾向邦喬瓦尼求助掩蓋一名脫衣舞孃吸毒過量的事，也曾詢問毒販們的手機是否會被追蹤。

邦喬瓦尼的審判預計將持續兩個月，是一宗更大規模性販賣案件的一部分。檢方表示邦喬瓦尼入職時的背景調查並未發現他有吸毒經歷，也未發現他與家鄉的黑幫組織過從甚密，直到他保護的人口販子被其他執法單位逮捕後，他的秘密才被揭發。檢方認為他的職涯曾經歷財務困境，才使他易受被收買。

本案還涉及一名有30年資歷的公立學校英文教師，他已承認偷種大麻當副業，並依靠邦喬瓦尼洩露風聲來逃避查緝。