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波音又出事 聯合航空客機「機翼破裂」 緊急改道降落無人傷

編譯徐榆涵／即時報導
美國聯合航空一架從舊金山飛往波士頓的波音757客機，飛機右翼「明顯破裂」而被迫轉降丹佛機場。（取材自YouTube影片）
美國聯合航空一架從舊金山飛往波士頓的波音757客機，飛機右翼「明顯破裂」而被迫轉降丹佛機場。（取材自YouTube影片）

波音客機近日意外頻傳，聯合航空（United Airlines）一架從舊金山飛往波士頓的波音757客機，飛機右翼因出現「明顯破裂」而被迫轉降丹佛機場，幸好沒釀成事故，損壞原因尚不清楚，美國聯邦航空總署（FAA）已展開調查。

紐約郵報等報導，聯合航空354號波音757-200型客機，19日載著165名乘客，從美國舊金山飛往波士頓，然而飛行到高空時，乘客克拉克（Kevin Clark）便透過窗戶看到「右機翼破損」，克拉克的妻子也趕緊用手機拍下畫面。

最後，飛機沒飛多久就在丹佛（Denver）緊急降落，克拉克表示：「我們等不及這次飛行結束，有另一架飛機在等我們。」

影片來源：YouTube

克拉克表示，當飛機從舊金山起飛沒多久，他就感受到「難以置信的巨大震動」。飛行約45分鐘後，機師才走進機艙查看情況。

他表示，「機師走到我身後，我有點睏，所以當時我沒有多留意，但後來他（機師）回到駕駛艙，廣播說：『我們發現一些損壞，將飛往丹佛，然後將你們安排搭乘另一架飛機。』」這時克拉克打開窗戶，便驚見機翼損壞。

最後，這架飛機在下午5時15分降落丹佛，乘客們則搭乘另一架航班，於20日凌晨2時45分左右抵達波士頓洛根國際機場（Logan International Airport）。

聯合航空事後表示，這架客機改道降落丹佛機場是為了「解決機翼縫翼問題」。縫翼是指機翼前緣或前緣的可移動面板，在起飛和著陸時使用。但聯航未透露縫翼損壞原因。

美國聯邦航空管理局表示將會著手調查這起事故。

舊金山 波士頓

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