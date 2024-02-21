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勁球獎號誤植 華府男求償3.4億

編譯徐榆涵、陳韻涵／綜合報導
華府的勁球彩券經銷商。(路透)
華府的勁球彩券經銷商。(路透)

華府男子奇克斯(John Cheeks)去年1月6日購買勁球(Powerball)彩券，後來發現自己的彩券號碼和勁球網站公布的頭獎號碼吻合，中了3億4000萬元彩金，卻在領獎時遭拒；勁球當局稱網站「誤刊」測試用的錯誤獎號而拒付獎金，奇克斯憤而提告，求償3億4000萬元。全案訂23日開審。

奇克斯表示，去年1月他在勁球網站上看見中獎號碼與他手上的彩券號碼相符時興奮至極，但當他去彩券公司兌獎時，對方一名經理表示號碼不對，要他直接丟垃圾桶就好。

奇克斯的心情瞬間從天堂掉入地獄，遂將彩券保留，聘請律師向華府勁球和網站設計公司陶弟(Taoti Enterprises)提告，訴訟事由包含違反契約、業務疏忽、精神損失、詐欺等，要求賠償3.4億元、損失的獎金及其利息。

奇克斯的律師伊凡斯(Richard Evans)表示，彩券公司既然在網站上公布號碼，就代表奇克斯中獎，有權獲得全額頭獎彩金，否則奇克斯也有權因為彩券公司的「重大過失」而獲得損害賠償。

伊凡斯表示，這起訴訟的核心問題是彩券公司的誠信和究責制度，「這不僅關乎網站上的數字問題，而是關於彩券機構的可靠性，這些機構承諾人們有機會改變生活，藉此獲得龐大利潤，更應受監督」。

勁球頭彩中獎機率極為渺茫，約為2億9220萬分之一。勁球樂透在全美45個州、華府、波多黎各及美屬維京群島銷售，每張彩券售價2元；下次開獎日為21日，獎金約為3億4800萬元。

對於此次烏龍，陶弟公司歸咎技術過失，一名員工指去年1月6日團隊測試網站時「意外」公布一組號碼，正好和奇克斯簽注的號碼一樣。

陶弟表示，測試獎號缺少紅色勁球號碼，且在開獎前就已於當年1月6日發布在華府彩券網站，與真正的中獎號碼一起留在網頁上，直到1月9日才撤下。

陶弟表示，該網站名列免責聲明，稱該網站並非「最終權威」，彩券獎號仍需由華府彩券和獨立審計員驗證，「這個警戒標示會讓任何明理人理解它並非有效中獎號碼」，重申奇克斯並未中獎。

勁球 華府 利潤

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