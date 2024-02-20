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脫口秀主持人年付百萬 喊話湯瑪斯辭大法官

記者顏伶如／綜合報導
約翰奧利佛(John Oliver)在節目中對湯瑪斯公開喊話說，如果願意辭去大法官，就可獲得每年100萬元酬勞直到終老，外加一輛價值240萬元的露營車。(歐新社)
約翰奧利佛(John Oliver)在節目中對湯瑪斯公開喊話說，如果願意辭去大法官，就可獲得每年100萬元酬勞直到終老，外加一輛價值240萬元的露營車。(歐新社)

保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)爆發接受共和黨金主饋贈的利益衝突爭議，脫口秀主持人約翰奧利佛(John Oliver)18日晚間在HBO頻道「上周今夜秀」(Last Week Tonight)節目中對湯瑪斯公開喊話說，如果願意辭去大法官，就可獲得每年100萬元酬勞直到終老，外加一輛價值240萬元的露營車。

75歲的湯瑪斯是目前最高法院最資深的大法官，去年媒體報導傳出，湯瑪斯長達20年接受共和黨超級金主克羅(Harlan Crow)饋贈及豪華旅遊招待，克羅還為湯瑪斯姪子就讀私立學校繳學費。除了有輿論要求湯瑪斯主動請辭，某些人士則主張對湯瑪斯發動彈劾。

約翰奧利佛18日晚間在第11季節目首播中說，請教法律專家之後，確認對湯瑪斯提供終身百萬年薪做為辭職交換條件的並不違法。價值240萬元的露營車有壁爐、住家尺寸冰箱等設備，臥室則有特大雙人床(king-size bed)。

約翰奧利佛在節目中說，湯瑪斯應該是最高法院影響力最大的大法官，「但看起來好像從來都不喜歡這份工作」。他說，如果可以保留身為大法官的好處，卻不必忍受工作不愉快，或許湯瑪斯願意接受「特別提議」：只要願意辭去大法官職務，承諾永遠不再回到最高法院，就能一輩子領取百萬年薪。

他說，這項提議在30天內有效，「計時現在開始」。

紐約時報去年調查報導指出，根據車輛產權登記，湯瑪斯的Prevost Marathon露營車1999年以26萬7230元購得，買車費用來自在醫療界致富的友人魏爾特斯(Anthony Welters)。參院財政委員會去年10月報告指出，湯瑪斯的26萬7230元買車借款，後來絕大部分都未償還。

約翰奧利佛出示讓湯瑪斯簽署的合同，並說這筆錢並不是來自HBO，「是我自己出的」。他對湯瑪斯喊話說：「你可以簽字讓我對於提供如此條件感到後悔，我可能好幾年都要表演脫口秀，以便支付你的退休生活。」

大法官 共和黨 紐約時報

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