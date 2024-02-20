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麻州簽合約 無證客1人1天「吃」掉64元

編譯俞仲慈／綜合19日電
圖為一名來自海地的無證移民母親，抱著女兒等待進入一處庇護所。(美聯社)
圖為一名來自海地的無證移民母親，抱著女兒等待進入一處庇護所。(美聯社)

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)取得的文件顯示，麻州當局為了安置無證移民，簽署總值約1億1600萬元的合約，其中一個人每日三餐就花掉64元，顯示這筆公共支出成為麻州政府一大財政負擔。

根據每日郵報報導，麻州已簽署17份合約，在今年6月前，為無證移民家庭提供住房，其中一份住宿合約總值1000萬元，包含每人每天64元餐費：早餐16元、午餐17元、晚餐31元。

不過CBS附屬電台WBZ發現，位於東波士頓的餐飲供應商Spinelli Ravioli Manufacturing Company和麻州政府簽訂的合約，未經公開投標作業。

Spinelli表示：「本公司為麻州核可的餐飲供應商，我們在危機爆發時，就會提供協助。」並補充道：「我們目前正在競標一份持續性合約，希望繼續協助州政府與『住房暨宜居社區執行辦公室』(EOHLC)完成他們的目標。」

EOHLC是成立於2023年的麻州政府新單位，目的是為州民提供更多住房與降低住房成本，並負責執行麻州緊急家庭庇護所(EA)計畫。

去年8月，麻州境內庇護機構收容超過2萬名無證移民，已經不堪負荷，州長希利(Maura T. Healey)宣布進入緊急狀態，依法徵用飯店改為緊急庇護所，而且本月稍早，波士頓「梅尼卡斯休閒中心」(Melnea Cass Recreational Center)也改建成400床位的臨時收容所，不到一周全部客滿。

由於安置危機日益嚴重，麻州政府開始轉向民宅尋求協助，當史托克斯(Colin Stokes)夫婦表達收容意願後，不到一個小時就有四人來到家門口，在此之前，上門的這一家四口一直睡在羅根機場(Logan Airport)。

由於無證移民人數實在太多，從麻州政府到波士頓市府仍在積極尋找可能的安置場所，連波士頓海港(Boston Seaport)都列入考慮，但遭到市議員佛林(Ed Flynn)反對：「對我來說，沒有自來水、沒有淋浴的場所根本不可能。」

史托克斯妻子傑西卡對於市府無法安置大批無證移民，深表遺憾，她說：「我知道大家都在盡全力處理這種緊急狀態，但是看到這麼多人實在令人難過。」

麻州州長希利去年曾因全州庇護所無力再收容無證移民，而宣布進入緊急狀態，依法徵用飯...
麻州州長希利去年曾因全州庇護所無力再收容無證移民，而宣布進入緊急狀態，依法徵用飯店改為緊急庇護所。(美聯社)
麻州去年曾因庇護所爆滿，使得部分無證移民滯留在波士頓羅根機場航站大廈。(路透)
麻州去年曾因庇護所爆滿，使得部分無證移民滯留在波士頓羅根機場航站大廈。(路透)

麻州 移民家庭 波士頓

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