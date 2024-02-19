延宕8年、抗告不成 德州檢察長涉證券詐欺4月開庭審理

德州檢察長帕克斯頓被控涉及一起投資詐欺案，若罪名成立，恐面臨最高99年徒刑。(美聯社)

剛躲過彈劾罪名的共和黨籍德州 檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)再被控涉及一起投資詐欺 案，該案延宕八年後，將正式於4月15日開庭審理，一旦罪名成立，帕克斯頓恐面臨最高99年徒刑。

美聯社報導，休士頓法院針對帕克斯頓涉及的證券詐欺罪在16日舉行聽證會後，帕克斯頓聲請全案撤控，被法官貝爾(Andrea Beall)拒絕，並裁定4月15日開庭審理；特別檢察官懷斯(Brian Wice)強調：「沒有人可以凌駕於法律之上，即便是帕克斯頓，正是此案至關重要的原因。」

帕克斯頓被控在2015年隱瞞收受達拉斯一家科技公司Servergy的酬勞，代為對外招募投資人，而犯下詐欺重罪，但該案卻遲遲沒有開庭，被告律師考格戴爾(Dan Cogdell)宣稱帕克斯頓會奉陪到底：「他已經準備好受審，此案懸而未決八年，既然檢方想要跳舞，我們也穿上鞋子一起跳。」

同時帕克斯頓的法律團隊也宣稱，自2015年首次起訴以來，長期拖延審理，嚴重侵犯被告獲得快速審判的權益，因此本案應予撤控。

對此，懷斯辦稱，該案之所以延宕，是被告單方造成，因為被告律師從未提出快速審理的要求，並指控帕克斯頓自2015年以來，「一直過著最舒適的生活」，期間還連任兩次，名下擁有價值數百萬元的房產。

同時懷斯證實，另一名特別檢察官謝佛(Kent Schaffer)向被告律師提出「審前干預計畫」(Pretrial Intervention，PTI)，以緩刑取代刑事審判，讓被告免於官司纏身，甚至最終還能撤銷所有罪名。

但懷斯堅決反對審前干預計畫，「在被告不認罪的情況下，此舉比無關痛癢的處罰更糟糕。」因此開庭審理前，謝佛將會退出檢方團隊。

61歲的帕克斯頓是連任三屆的資深檢察長，無論在德州或華府，都是共和黨知名人物，而且背後還獲得前總統川普大力支持，但其任內涉及多起貪汙醜聞，去年曾因為濫用職權協助一名金主，遭到州眾議會提出彈劾，但被州參議會否決，沒有通過。