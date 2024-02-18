今年美債利息 將超過國防支出

國會預算處估計今年度利息成本將超過國防成本，成為預算中最大的政府支出之一。(美聯社)

美國公債殖利率 已升至多年高點，迫使政府需支付更多利息，國會預算 處(CBO)估計今年度利息支出將超過國防支出，成為預算中最大的政府支出之一；未來十年政府將額外支付1兆1千億元的利息，只有社會安全和醫療保險預算負擔更大。雖然市場幾乎沒有顯示出壓力的跡象，但預算、經濟成長、資產價格皆是投資 人應該注意的。

華爾街日報報導，政府今年預計將花費8700億元支付利息，相當於3.1%國內生產毛額(GDP)，這幾乎是2000年平均值的兩倍，當時佔GDP的1.6%。預計到2034年，利息支出將達到GDP的3.9%。

然而美國國債是全球金融體系的基礎、美元又是世界儲備貨幣，人們儘管擔憂但不太認為美國會債務違約；適當增發債券和財政支出可以促進經濟成長，支撐股票等風險資產，問題在於這些債務何時會成為不可承受之重。

投資人現在擔心美國政府的赤字將永遠高於過往，最終造成經濟和金融市場的壓力。

隨著利息支出上升，政府必須發行更多公債來支付持有人，進一步增加利息支出及發行量。同時赤字越大也必須發行更多的公債來提供資金，致使投資者要求更高的殖利率來購債，這將損害公債價格。最終隨著消費者支出和商業投資的減少，房貸、企業貸款等借貸成本的上升將導致經濟放緩，公司的獲利和股價也將承受壓力。

根據CBO數據，公眾持有的聯邦債務預計將從2023年創紀錄的26兆元，到2034年增加至48兆元，是2008年的八倍多，債務佔目前GDP比例則從97%升至116%。

曾在財政部債務管理辦公室(Office of Debt Management)擔任副主任的哈特福德基金(Hartford Funds)固定收益策略師雷甘蒂(Amar Reganti)表示，他生涯中一直有「國債和聯邦赤字要垮了」的聲音，但通常情況下不會影響日常市場。