我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑服用過量藥物 …YouTube前執行長兒子在柏克萊加大宿舍身亡

泰勒絲巡演再傳憾事 澳洲16歲歌迷遇車禍慘死 10歲妹妹命危

路州警力短缺 州長宣布緊急狀態

編譯盧炯燊／綜合17日電
路易斯安納州由於警力短缺，州長15日宣布全州進入緊急狀態。(美聯社)
路易斯安納州由於警力短缺，州長15日宣布全州進入緊急狀態。(美聯社)

路易斯安納州由於警力短缺，共和黨籍州長蘭德里(Jeff Landry)15日宣布全州進入緊急狀態。

蘭德里去年當選州長，今年1月上任，曾任路州檢察長，也當過警長。他表示，路州警察部門的警員數字創歷史新低，導致犯罪率增加，公共安全惡化。 數字顯示，截至2023年7月，全州警長辦公室共減少1800名警察。

根據州法，州長選舉後一段時間內，對招聘新警察及增加薪酬均有所限制，但他發布的行政命令，撤銷這些限制，期望能吸引新人。

路州警長協會執行理事拉納扎(Michael Ranatza)16日發聲明，稱讚蘭德里強調了執法部門的重要性，也認同有迫切需要填補人力空缺。

不過蘭德里的行政命令有效期只到3月15日，州議會19日將舉行特別立法會議商討解決犯罪問題。

蘭德里認為，行政命令及州議會即將舉行的特別會議，將確保執法人員得到支持，可以將法律和秩序帶回路州。

路州是美國兇殺案犯罪率最高的州之一，蘭德里競選州長時，將打擊兇殺案列為政綱的一部分。他經常將矛頭指向紐奧良，該市也因暴力犯罪嚴重而受到全國關注。

其實不光是路易斯安納州警察短缺，全國警察部門都缺乏人手。許多執法人員將之歸咎於新冠疫情，而明尼亞波利斯市非裔佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察跪頸致死案，在全美掀起軒然大波，怒轟警察之後，對警察人員的士氣打擊尤重。

總部位於華府的智庫「警察執行研究論壇」(Police Executive Research Forum)，對大約200個警察部門展開的調查顯示，與2019年(疫情大流行及佛洛依德案前一年)相比，2022年警察辭職人數增加了47%， 退休人數增加19%。

緬因州、德州及俄亥俄州的小城鎮，在缺乏人手後索性解散警察部門，將執法工作移交給郡警長、鄰近城鎮或州警。

路易斯安納州 疫情 俄亥俄州

上一則

拜登對手少一位…民主黨籍曼欽表態不獨立參選2024

下一則

參議員曼欽 正式表態今年不選總統

延伸閱讀

襲警無證客獲釋又搶劫 保釋金1元 州長批

襲警無證客獲釋又搶劫 保釋金1元 州長批
全州保險恢復車險直售 漲幅30%

全州保險恢復車險直售 漲幅30%
德州允警逕捕偷渡客 聯邦法官批法治惡夢

德州允警逕捕偷渡客 聯邦法官批法治惡夢
亞州無證客暴增 共和黨候選人雷克怪罪艾伯特

亞州無證客暴增 共和黨候選人雷克怪罪艾伯特

熱門新聞

福茂集團董事長兼執行長趙安吉。(家人提供)

趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝 年僅50歲

2024-02-12 16:20
位於華府的國稅局大樓。(美聯社)

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

2024-02-15 11:15
美國一名孕婦，發現老公竟下藥想讓自己流產，且次數多達7次。示意圖／ingimage

律師夫叮嚀「多喝水」…孕妻疑心暗查 驚覺遭7次下藥

2024-02-12 13:15
日光節約時間存廢問題，過去幾年引起熱烈討論，其中一派主張取消日光節約時間，另一派則贊成永久實施日光節約時間。（美聯社）

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

2024-02-16 11:51
前總統川普。（路透）

美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民

2024-02-11 12:34
加州幾個大城市的房產稅傲視全美。(本報檔案照)

50大城房產稅比一比：舊金山最貴 這城市跌最多

2024-02-13 11:02

超人氣

更多 >
英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后

英王查理被預測不久人世 威廉與凱特繼位國王、王后
Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增

Temu用戶經驗談 品質落差大 詐騙電話增
華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁

華人跨州賣淫案 微信紀錄難翻譯…律師要求延長審理被駁
女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警

女網紅夾火龍果摩擦下體狂舔 廣州海底撈報警
華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷