路州警力短缺 州長宣布緊急狀態

路易斯安納州由於警力短缺，州長15日宣布全州進入緊急狀態。(美聯社)

路易斯安納州 由於警力短缺，共和黨籍州長蘭德里(Jeff Landry)15日宣布全州進入緊急狀態。

蘭德里去年當選州長，今年1月上任，曾任路州檢察長，也當過警長。他表示，路州警察部門的警員數字創歷史新低，導致犯罪率增加，公共安全惡化。 數字顯示，截至2023年7月，全州警長辦公室共減少1800名警察。

根據州法，州長選舉後一段時間內，對招聘新警察及增加薪酬均有所限制，但他發布的行政命令，撤銷這些限制，期望能吸引新人。

路州警長協會執行理事拉納扎(Michael Ranatza)16日發聲明，稱讚蘭德里強調了執法部門的重要性，也認同有迫切需要填補人力空缺。

不過蘭德里的行政命令有效期只到3月15日，州議會19日將舉行特別立法會議商討解決犯罪問題。

蘭德里認為，行政命令及州議會即將舉行的特別會議，將確保執法人員得到支持，可以將法律和秩序帶回路州。

路州是美國兇殺案犯罪率最高的州之一，蘭德里競選州長時，將打擊兇殺案列為政綱的一部分。他經常將矛頭指向紐奧良，該市也因暴力犯罪嚴重而受到全國關注。

其實不光是路易斯安納州警察短缺，全國警察部門都缺乏人手。許多執法人員將之歸咎於新冠疫情 ，而明尼亞波利斯市非裔佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察跪頸致死案，在全美掀起軒然大波，怒轟警察之後，對警察人員的士氣打擊尤重。

總部位於華府的智庫「警察執行研究論壇」(Police Executive Research Forum)，對大約200個警察部門展開的調查顯示，與2019年(疫情大流行及佛洛依德案前一年)相比，2022年警察辭職人數增加了47%， 退休人數增加19%。

緬因州、德州及俄亥俄州 的小城鎮，在缺乏人手後索性解散警察部門，將執法工作移交給郡警長、鄰近城鎮或州警。