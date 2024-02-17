酋長封王遊行變調 改變形式呼聲起 泰勒絲捐10萬

由於慶祝遊行發生慘劇，堪薩斯酋長隊若再奪冠，可能取消百萬人參加的沿街遊行。(路透)

全國美式足球聯盟(NFL)堪薩斯酋長隊慶祝超級盃 封王的大遊行，變調為大規模槍擊 ，兩名涉嫌引發槍戰的青少年已遭當局羈押並被起訴。流行樂天后泰勒絲 捐款10萬元給不幸遇害者的家屬，而酋長隊未來可能不會再舉行勝利遊行。

NFL堪薩斯酋長隊慶祝超級盃封王的大遊行變調為大規模槍擊，造成一人死亡、22人受傷。(美聯社)

密蘇里州傑克森郡家事法庭發表新聞稿指出，兩名青少年嫌犯目前被收押在該郡少年收容所，並因拒捕和非法持有槍械相關罪名遭到起訴。由於密州法律對於17歲以下少年犯個資的保密規定相當嚴格，法院並未再提供進一步細節。

堪薩斯市警察局長格雷夫斯(Stacey Graves)表示，這起槍擊事件造成一人死亡、22人受傷，傷者年齡介於8歲到47歲之間，其中半數以上不滿16歲。

事件發生當時，流行樂天后泰勒絲正趕往澳洲墨爾本準備舉行演唱會，未能陪同男友，酋長隊球星凱爾西，參加所屬球隊的慶祝活動，幸運躲過一劫。但當她聽說有民眾在槍擊案中遇害之後，立即捐款10萬元幫助遇害者家屬。

由於慶祝遊行發生慘劇，堪薩斯酋長隊若再奪冠，可能取消百萬人參加的沿街遊行。(路透)

美聯社報導，這次是酋長隊連續第二年遊行慶祝拿冠軍，但可能不會有第三場封王遊行。這並不是要「唱衰」酋長隊無法再問鼎第三座冠軍盃，而是地方官員將來可能會要求球隊選擇安全固定地點舉辦慶祝活動，而非依往例在開放的大街上遊行。

堪薩斯市槍擊案只是眾多運動慶典變調的其中一例，這類慶祝活動中少不了酒精助興，口角衝突很容易引發槍枝暴力。

槍擊案發生後，堪薩斯市警方當場壓制一名嫌犯。傑克森郡法院新聞稿指出，有兩名青少年嫌犯遭到逮捕收押，並因拒捕和非法持有槍械相關罪名遭到起訴。(路透)

美國職籃(NBA)金塊隊(Nuggets)2023年在丹佛市區舉行封王遊行，至少十人受傷；美式職棒德州遊騎兵(Texas Rangers)2023年贏得世界大賽冠軍後的遊行，發生停車場鬥毆，其中一人對空鳴槍，事後兩人被捕，幸無人受傷。

堪薩斯市市長盧卡斯(Quinton Lucas)表示，「若我們再次贏得超級盃冠軍，是否要再辦一次封王遊行？或是會說『直接去箭頭球場(Arrowhead Stadium)辦活動』，民眾進場得先通過金屬探測器，球場維安滴水不漏，舉辦一場安全的小型活動即可。」