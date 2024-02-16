養車成本大增新車年約1.2萬元 擠壓生活預算

根據美國汽車協會最新資料，包括車險 、加油費用在內，2023年養一輛新車的成本高達1萬2182元，較前一年增加將近1500元。(美聯社)

在美國擁有輛新車變得愈來愈昂貴。根據美國汽車協會(AAA)最新數據，包括車險 、加油費用在內，2023年養一輛新車的成本高達1萬2182元，較前一年增加將近1500元。

通貨膨漲近來逐漸舒緩，然而與汽車相關的費用卻繼續上漲，漲幅凌駕消費者物價指數。今年1月份，汽車保險保費 較去年同期大漲20.6%，維修、停車、過路費也都上漲，唯獨油價下跌，油價下跌所省費用已被蠶食殆盡。

對美國人來說，交通是僅次於住房的第二大支出項目，養車成本上揚大大擠壓生活預算。

越來越多人感受到擁有汽車的成本壓力，根據紐約聯邦準備銀行(New York Fed)統計，去年第四季汽車貸款 欠繳率高達7.7%，創13年新高。

AAA汽車研究主管布蘭南(Greg Brannon)說，近年來養車的成本壓力沉重，充滿挑戰。

車主成本增加主要來自利率走高推升汽車貸款負擔。

勞工部數據顯示，新車車價年漲幅約0.7%，1月份平均交易成本達4萬7358美元，遠高於2021年1月份的3萬9813美元。

購車指南網站Edmunds分析師卡達威爾(Jessica Caldwell)表示，車價在如此短時間內大漲前所未見。

車價大漲推升汽車保險費率，此外，汽車採用新技術導致零件成本增加，也助長保費上漲。全國相互保險公司協會(National Association of Mutual Insurance Companies)總裁奧爾德雷奇(Neil Alldredge)說，汽車精益求精、價值提升，維修成本也水漲船高，保費增幅超過通膨。

保養及車身鈑金等修護成本也推升汽車保險費。正因為維修費增加，汽車事故的衍生成本較一年前增加我7.9%。

「折舊」(depreciation)是去年車主成本最高的項目，車子哩程數愈高、折舊隨之增加；AAA估計，2023年新車每行駛1萬5000哩，折舊4538元，高於2022年的3656元。