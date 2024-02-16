平台駕駛、外送員罷工 要求改善薪酬

約13萬名共乘平台駕駛及送餐平台外送員，14日在東岸及中西部十多個城市的機場同步罷工兩小時。(美聯社)

全國許多地區的叫車服務平台優步(Uber)、Lyft 以及食品外送服務平台DoorDash駕駛和外送員14日發動同步罷工 ，要求改善待遇。

他們指責，這些共乘汽車及食品配送線上服務平台，從他們的收費中抽取高得不成比例的分潤，損及了他們的收入。

應用程式工人正義聯盟(The Justice For App Workers，JFAW)表示，由於厭倦了每周必須工作80小時才僅能維持生計的生活，旗下約13萬名駕駛及外送員，14日在東岸及中西部十多個城市的機場罷工兩小時。

JFAW表示，這是美國歷來最大規模的共乘罷工，最少還有其他十多個城市也舉行非罷工活動以示聲援。

共乘服務駕駛工會(Rideshare Drivers Union，RDU)的會員，則於西岸時間中午12時，在洛杉磯 Uber總部外設立糾察線。

不過Uber聲稱，罷工並未造成影響，在路上的駕駛甚至比上星期同一時段還要多，又說截至12月31日止的去年第四季，全美共乘駕駛的平均時薪為33元，故這次罷工僅有少數駕駛參與，不影響營運。

RDU主席摩爾(Nicole Moore)指出，各大平台實施演算法定出薪酬一年多來，司機收入大幅縮水。

據研究機構Gridwise統計，2023年Uber駕駛平均月收入下跌17.1％，Lyft司機平均月入則增加2.5%。2023年下半年，Lyft駕駛的收入中位數為時薪30.68元，Uber則為33元。

Lyft運營商已承諾，如果駕駛每周收入低於乘客扣除外部費用後的70％，將支付差額，成為美國第一家提供保障薪資的叫車平台。

罷工也蔓延到美國以外的地區，英國的食品配送工人也發動罷工爭取更高收入。英國「Delivery Job UK」組織表示，在14日有超過3000名外送員罷工5小時。

該組織在Instagram發文說，這些駕駛有很大部分是移民或家庭主要經濟支柱，每天要忍受超過13個小時的輪班，沒有一天休息，但收入僅堪餬口。