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德州民企發射登月器 估下周抵達

編譯莊瑞萌／綜合15日電
SpaceX獵鷹火箭的攝影機拍攝到月球登陸器成功與火箭上段機身脫離，猶如一顆六角星寶石漂浮在黑暗的虛無太空之中，飛往23萬哩之外的月球。(美聯社)
SpaceX獵鷹火箭的攝影機拍攝到月球登陸器成功與火箭上段機身脫離，猶如一顆六角星寶石漂浮在黑暗的虛無太空之中，飛往23萬哩之外的月球。(美聯社)

德州民營太空公司直覺機器(Intuitive Machines)的月球登陸器於15日成功發射，預計2月22日將順利降落月球南極，為日後派遣太空人登陸月球南極的任務開路。

美聯社報導，SpaceX的獵鷹(Falcon)火箭在14日深夜從國家航空暨太空總署(NASA)甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)升空，準備將「直覺機器」月球登陸器送往23萬哩之外的月球。登陸器成功與火箭上段機身(upper stage)分離後，猶如一顆驚艷的六角星寶石漂浮在黑暗的虛無太空之中，預計在月球軌道提留一天之後，在2月22日嘗試著陸。

「直覺機器」執行長阿特姆斯(Steve Altemus)在發射前說，「為了準備這趟任務，我們已經失眠了無數個的夜晚。」這次任務希望在將這台高14呎的六腳登陸器降落在距離月球南極僅186英里的地方。當地雖然遍佈隕石坑與懸崖，但可能富含冰凍水，NASA並規畫要在10年內，讓太空人在此處登陸，透過登月器上的六組導航與技術設備，可以幫助這項任務順利進行。

NASA首次利用商業月球運輸服務，曾委託民間公司太空機器人技術公司(Astrobotic Technology)在今年1月8日發射月球登陸器「遊隼號」(Peregrine)，但升空後不久即發生故障。由於燃料箱破裂以及大規模洩漏導致太空船繞過月球，在發射後10天回到大氣層時解體，最後在太平洋上空燃燒殆盡；其他太空船則在抵達月球前也發生失事意外。

「直覺機器」登陸器命名則取自荷馬「奧德賽」中英雄的名字「奧德修斯號」(Odysseus) ，該公司副總裁馬丁(Trent Martin)說，「奧德修斯，祝你一路平安，現在讓我們一起創造歷史吧。」

NASA這次資助「直覺機器」達1億1800萬元資金，希望將其最新設備送上月球。該公司也自行找來客戶，包括正在測試一種作為登陸器熱絕緣材料的布料的哥倫比亞運動服公司(Columbia Sportswear)，以及雕塑家傑夫·昆斯(Jeff Koons)雕塑125英寸大小的月球雕像作品。

除此之外，「奧德修斯號」登陸器也搭載安柏瑞德航太科技大學(Embry-Riddle Aeronautical University)的Eaglecam設備，將拍攝登陸器在月球著陸時的畫面。

民營太空公司直覺機器的月球登陸器於15日成功發射，預計2月22日將順利降落月球南...
民營太空公司直覺機器的月球登陸器於15日成功發射，預計2月22日將順利降落月球南極，為日後派遣太空人登陸月球南極的任務開路。(美聯社)

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