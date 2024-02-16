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除草劑官司頻敗訴賠巨款 拜耳：裁決過度

記者胡玉立／綜合報導
針對孟山都生產之農達除草劑造成消費者罹癌訴訟案，費城陪審團1月裁定孟山都母公司德國拜耳集團須賠償22億5000萬元。拜耳公司日前為此提交審後動議，指陪審團裁決「過度」，費城法院基本規則不公。(美聯社)
針對孟山都生產之農達除草劑造成消費者罹癌訴訟案，費城陪審團1月裁定孟山都母公司德國拜耳集團須賠償22億5000萬元。拜耳公司日前為此提交審後動議，指陪審團裁決「過度」，費城法院基本規則不公。(美聯社)

費城陪審團1月針對孟山都(Monsanto)農達(Roundup)除草劑個人訴訟案，裁定孟山都母公司拜耳集團(Bayer)須賠償49歲原告麥基維森(John McKivison)22億5000萬元。這是近年眾多有關孟山都除草劑的長期訟案中，賠償金額最高的判決。拜耳公司日前為此提交審後動議，指陪審團裁決「過度」，費城法院基本規則不公。

賓州男子麥基維森1月告訴陪審員他使用孟山都除草劑產品20年，儘管他癌症已緩解，但每天仍在「驚懼擔憂」中度過。判決書顯示，陪審團判給他2億5000萬元實際損害賠償，並追加20億元懲罰性賠償。

德國製藥及生技巨頭拜耳2018年收購孟山都，2020年曾撥出逾100億元和解約12萬5000起除草劑致癌案；它也曾贏得2021年開始審理的九椿個人訴訟案。但去年情況出現變化，陪審團開始為幾名患有非霍奇金淋巴瘤(non-Hodgkin lymphoma)的原告，判賠高達9位數和10位數賠償金。目前還有數千起案件在審理中。

拜耳在審後動議指稱，陪審團裁決「過度」，費城法院的基本規則不公平；沒有證據顯示麥基維森遭受數億元實際損失。拜耳並堅稱除草劑安全。

拜耳希望減少對麥基維森的賠償金額，並指法官已削減其他三項重大判決：加州一對罹癌夫婦獲判20億元賠償金後來減至約8700萬元；首次農達判決金額為2億8900萬元，後來減至7800萬元，然後再減至2000萬元。

去年秋天，費城一名83歲男子聲稱使用孟山都除草劑導致罹癌，費城法庭陪審團裁定原告勝訴，可獲1億7500萬元懲罰性賠償。

孟山都是在1970年代開發草甘膦除草劑，並以「Roundup」為品牌(中文名稱包括農達、好過春、年年春等)在160個國家及地區銷售，是全球使用最廣的除草劑，但由於疑似可能致癌，不斷遭到提告。

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