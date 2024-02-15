網攻威脅劇增 醫院恐癱瘓破產

芝加哥盧瑞兒童醫院最近遭到網路攻擊，被迫關閉電話、電郵和醫療紀錄系統，聯邦調查局正全力調查本案。(取自Northwestern University Campus Map)

網路安全專家警告，全國各醫院正面臨網路攻擊風險，最近伊利諾州芝加哥 市就有一家頂級兒童醫院運作因此癱瘓。網路安全公司Emsisoft分析師卡洛(Brett Callow)憂心表示，政府過去對於防範此類攻擊做得太少，「除非政府採取更有意義的重要對策，否則情況勢將更加惡化」。

卡洛指出，去年共發生46起針對醫院的網路攻擊，2022年有25 起；犯罪分子要求的贖金價碼愈來愈高，醫院支付贖金從2018年平均5000元至去年躍升至150萬元。

美國醫院協會(American Hospital Association)網路安全顧問里吉(John Riggi)也表示，近年各家醫院全面使用網路來支援一切操作，包括遠距醫療、醫療設備到病患紀錄等等，無所不包，醫院已成網路竊賊最佳目標，歹徒挾持系統資料和網路，以獲取巨額贖金。

由於攻擊者通常來自俄羅斯、北韓和伊朗 等敵對國家，駭客 獲得巨額賠償後，幾乎不可能受到懲罰。

卡洛認為，政府應該禁止醫院、地方政府和學校等網路攻擊受害者支付贖金；「勒贖軟體系統成功拿到這麼多錢，問題怎麼可能消失。」

芝加哥盧瑞兒童醫院最近遭到網路攻擊，被迫關閉電話、電郵和醫療紀錄系統，聯邦調查局正全力調查本案。(美聯社)

美聯社報導，去年11月，一家在美國經營30家醫院和200家醫療設施的醫療保健連鎖系統遭勒贖軟體攻擊，迫使醫生將患者從急診室轉走並延期動手術。伊利諾伊州一家鄉下醫院遭遇網路攻擊後經濟受重創，去年宣布永久關閉。賓州衛生網路系統去年也遭駭客攻擊，駭客甚至對外發布乳癌患者治療照片和資訊。

現在，全國頂級兒童醫院芝加哥盧瑞兒童醫院(Ann & Robert H. Lurie Children's Hospital of Chicago)正在應對網路攻擊，已被迫關閉其電話、電郵和醫療紀錄系統。聯邦調查局(FBI)表示全案正在調查中。

面對醫院遭網路攻擊案急劇增加，聯邦衛生部表示，今年將重修「健康保險流通與責任法案」(HIPPA)規則，以納入解決網絡安全問題新規定。