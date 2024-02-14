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米老鼠、唐老鴨爭取權益 迪士尼人偶扮演者擬組工會

中央社／加州安那罕13日綜合外電報導
圖為加州迪士尼樂園的米老鼠人偶迎接遊客。（路透）
圖為加州迪士尼樂園的米老鼠人偶迎接遊客。（路透）

在美國迪士尼主題樂園演活米老鼠、唐老鴨與高飛等卡通角色的迪士尼人偶扮演者，正在尋求加入代表現場戲劇表演人員的「演員平權協會」。

路透報導，美國演員平權協會（Actors' Equity Association）今天表示，當過半數的人偶扮演工作者簽署工會授權卡（authorization cards）時，將尋求迪士尼度假娛樂公司（Disney Resort Entertainmen）的自願認可。

演員平權協會又說，如果迪士尼度假娛樂公司不願承認工會，演員平權協會將向全國勞工關係局（National Labor Relations Board）提交授權卡。

美聯社報導，工會組織者今天宣布發起運動，稱人偶扮演者希望有更安全的工作條件與班表政策，以協助他們持續為訪客帶來歡樂。

南加州迪士尼樂園度假區（Disneyland Resort）的超過3萬5000名員工中，絕大多數已有工會代表他們，但約1700名遊行表演者、角色演員與支援人員沒有加入工會。

去年11月，有10名迪士尼公司（Walt Disney）動畫員工試圖籌組工會，尋求動畫協會（The Animation Guild）代表他們，以爭取更佳的福利與薪資。

美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會（SAG-AFTRA）去年發動118天罷工時，迪士尼是受到波及的媒體巨擘之一，表演者要求提高薪資並保護他們免於受到使用人工智慧（AI）的影響。

演員平權協會主席辛德爾（Kate Shindle）說：「迪士尼員工公開且有力地投入並忠於迪士尼公司與其價值，因此他們有理由期望『這個地球上最快樂的地方』會公平地支付薪資並優先考量他們的健康與安全。」

演員平權協會又說，根據聯邦法律，迪士尼將被要求在投票支持成立工會後，與演員平權協會代表坐在談判桌上協商合約。談判單位的其他各方包括主持人、培訓師與支援演員的其他角色。

演員平權協會代表5萬1000多名專業演員與舞台監督。

迪士尼 平權 Disney

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