大型風暴橫掃東北 通勤中斷

大型冬季風暴13日橫掃美國東北部，許多地區都發生交通事故，有些州禁止在高速公路行駛串聯式拖車和空拖車。(美聯社)

大型冬季風暴13日橫掃美國東北部，降雪厚達數吋，部分地區積雪一呎深；暴風雪來得又快又急，導致各大機場取消1200多個航班，紐約、波士頓 、費城等多個城市因道路濕滑、通勤被迫中斷，學校停課或改為遠距上課。

國家氣象局預報員羅斯(David Roth)表示，賓州 和紐約州南部包括紐約市 和長島部分地區13日全天降雪量每小時逾2吋；賓州和康乃狄克州部分地區降雪厚達15吋。

班機追蹤網站FlightAware統計資料顯示，截至13日中午，已有1200多個進出美國的航班取消。紐約拉瓜迪亞機場和甘迺迪機場、波士頓洛根機場、紐瓦克自由機場受影響尤其嚴重。

紐約市學校關閉，但沒有宣布停課而是改為遠距上課，這項決定引起許多家長和學生批評。波士頓和羅德島州普羅維登斯(Providence)停課；費城延誤至少兩小時上學。

氣象預報員指稱，強烈東北風暴移動速度很快，在大片地區降下大量濕雪後，在傍晚消散。羅斯說：「暴風雪持續時間不長，更像是快速突襲。」

許多地區都發生交通事故，有些州禁止在高速公路行駛串聯式拖車和空拖車。

麻州州長希利(Maura Healey)鼓勵民眾不要出門，並指示從事非必要工作的政府員工待在家裡；她說：「我們知道這場大濕雪會給很多人帶來麻煩。」

紐約市長亞當斯(Eric Adams)表示，紐約市各地都出動了掃雪機。他也敦促大家盡可能待在家裡。

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy) 受訪時表示，新州警方已接獲250多起道路交通事故報案。

康乃狄克州州長拉蒙特(Ned Lamont)下令所有行政部門辦公大樓當天不對外開放，州法院關閉。

羅德島州州長麥基(Dan McKee)下令13日當天關閉州政府辦公室，並從午夜開始禁止牽引拖車在所有州際公路和州道上行駛。麥基表示，他與麻州、康州和紐約州都協調發布了牽引拖車禁令。