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美足賽裁判薪資 比球員少多了

編譯陳韻涵／綜合12日電
NFL目前有超過120名身穿黑白相間、如斑馬條紋般T恤的主審裁判、線審與裁判長，平均薪資20萬5000元。(路透)
NFL目前有超過120名身穿黑白相間、如斑馬條紋般T恤的主審裁判、線審與裁判長，平均薪資20萬5000元。(路透)

眾所周知，職業美式足球聯盟(NFL)明星運動員年收入數千萬元，但裁判的薪資則鮮為人知，不過確定比球員少得多。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，NFL裁判的薪資受代表裁判的工會「NFL裁判協會」(NFL Referees Association, NFLRA)和NFL之間的集體談判協議管轄，雙方2019年9月簽署的合約效期至2026年5月，內容不公開，NFL目前有超過120名身穿黑白相間、如斑馬條紋般T恤的主審裁判、線審與裁判長。

專門報導NFL裁判的網站「足球斑馬」(Football Zebras)指出，根據2020年5月到期的合約，2019年賽事裁判平均薪資20萬5000元，而2011年的裁判平均薪資為14萬9000元，換算下來薪資上漲約38%。

NFL裁判通常每個賽季負責19場比賽，至於超級盃裁判的薪水是否會更高，「足球斑馬」指出，超級盃裁判的場次也算在常規賽裡面，但除正常工資外，會有額外獎金。

NFL網站指出，想成為NFL裁判，申請人須擁有至少10年的美足賽裁判經驗，包括至少五年的「主要大學比賽」裁判經歷。

NFL另有一項名為「麥基發展計畫」(Mackie Development Program)的種子裁判計畫，為大學美足裁判提供進入國家聯盟的途徑。

參加「麥基發展計畫」的人可參加訓練營，並負責NFL季前賽，完成後若符合資格便可晉升至NFL高階賽事。

職業美式足球聯盟(NFL)明星運動員年收數千萬元，但裁判的薪資則鮮為人知。(美聯...
職業美式足球聯盟(NFL)明星運動員年收數千萬元，但裁判的薪資則鮮為人知。(美聯社)

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