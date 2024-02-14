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紅藍卡開放處方藥議價 藥廠提告遭駁回

記者顏伶如／綜合報導
俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)根據聯邦新法開放最昂貴的幾款處方藥品議價後，遭到「美國藥廠公會」等製藥產業團體提告違憲。(美聯社)
俗稱紅藍卡的聯邦醫療保險計畫(Medicare)根據聯邦新法開放最昂貴的幾款處方藥品議價後，遭到「美國藥廠公會」等製藥產業團體提告違憲。(美聯社)

俗稱紅藍卡聯邦醫療保險計畫(Medicare)根據聯邦新法開放最昂貴的幾款處方藥品議價後，遭到「美國藥廠公會」(Pharmaceutical Research and Manufacturers of America，PhRMA)等製藥產業團體提告違憲，德州西區聯邦區域法院法官埃兹拉(David A. Ezra)12日裁定駁回訴訟。新聞周刊(Newsweek)13日報導分析，聯邦法官的裁決，等於送給拜登總統一大勝利。

埃兹拉是前總統雷根(Ronald Reagan)任命的聯邦法官。「美國藥廠公會」發表聲明，對於判決表示失望。

「美國藥廠公會」發言人朗葛歐(Nicole Longo)對路透表示，正在評估接下來可能採取哪些法律步驟。

紅藍卡處方藥品開放議價，拜登政府還有另外幾件類似訴訟正由法院審理中。

2022年國會通過「降低通膨法案」(Inflation Reduction Act，IRA)，授權聯邦政府首度得以幫紅藍卡持有人為處方藥品議價。拒絕參與議價的廠商將面臨巨額罰款，或被排除於紅藍卡計畫之外。

大型藥廠與藥廠產業組織則對新法提出挑戰，阿斯特捷利康(AstraZeneca，AZ)、安斯泰來製藥集團(Astellas Pharma)、必治妥施貴寶製藥公司(Bristol Myers Squibb)、嬌生(Johnson & Johnson)、默克藥廠(Merck)等藥廠紛紛提告。

紅藍卡 國藥 聯邦醫療保險

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