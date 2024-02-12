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堪州媽竟將女嬰放入烤箱致死 被控犯A級重罪 最高判終身監禁

記者胡玉立／綜合報導
瑪麗亞·湯馬斯。(取材自郡檢方)
瑪麗亞·湯馬斯。(取材自郡檢方)

根據10日提交的法庭文件，家住密蘇里州堪薩斯市曼海姆公園(Manheim Park)附近的瑪麗亞·湯馬斯(Mariah Thomas)9日涉嫌將她一個月大的女嬰放入烤箱致死；檢察官已指控湯馬斯危害兒童福利，犯下A級重罪。

根據支持刑事指控的可能原因宣誓書，緊急救援人員在9日下午趕往湯馬斯住處，然後宣布她的孩子已死。警方發現這名嬰兒身上有燒傷，衣服也已融化。湯馬斯聲稱，她誤將嬰兒放入烤箱，而不是嬰兒床上。

檢察官貝克(Jean Peters Baker)10日發出聲明指出，「這是場可怕的悲劇，我們心情沉重，相信刑事司法系統會對這可怕情況做出適當處置。」

據警方證詞，9日下午1時多，緊急救援人員趕到現場時，那名嬰兒已經沒有呼吸，躺在靠近前門客廳內的汽車座椅上。嬰兒身上有明顯燒傷傷口，堪薩斯市消防局宣布孩子當場死亡。

警方告訴調查人員，目擊者指稱，嬰兒的母親把嬰兒放下來小睡，「不小心把她放入烤箱裡，而不是嬰兒床裡」。目擊者稱自己在下午1時左右接到電話說孩子出事了，要他立刻回家。他返家時，聞到屋內有煙味，發現嬰兒死在嬰兒床內。

根據證詞，他抱起嬰兒並詢問發生了什麼事。當時湯馬斯說：「我以為我把她放進嬰兒床裡，結果我不小心把她放進了烤箱裡。」

現年31歲的鄰居福爾曼(Corinne Foreman)9日向媒體表示，9日她聽到有人求救的呼喊聲，然後是緊急警報聲。她後來看到一名警察拿著嬰兒背帶，她懷疑調查涉及一名兒童，「我想我看到有個袋子或裡面藏著什麼東西。」

這名嬰兒是兩年內在堪薩斯城遇害的第四名幼兒。不久前，堪薩斯城另一名兒童也在可疑情況下死亡。

去年11月27日，5歲的格雷森．奧康納 (Grayson O’Connor)被發現死在一處小巷中。格雷森27歲的母親科琳·奧康納(Corrinne O’Connor)後來被控犯下危害兒童罪並導致幼兒死亡；這項A級重罪，最高可判處終身監禁。她被控拆除公寓窗擋，導致兒子墜樓身亡。

密蘇里州堪薩斯市曼海姆公園警方接獲報案後，封鎖湯瑪斯家附近的街道進行調查。(ww...
密蘇里州堪薩斯市曼海姆公園警方接獲報案後，封鎖湯瑪斯家附近的街道進行調查。(www.nbclosangeles.com截頻)

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