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喬州醫師接生扯斷嬰兒頭顱 被控阻止胎兒屍檢 法醫：謀殺

編譯陳韻涵／綜合11日電
分娩時嬰兒被接生的醫師扯斷頭的孕婦潔西卡‧羅斯和男友舉行記者會，表示醫院及婦產科醫師不聞不問。(美聯社)
分娩時嬰兒被接生的醫師扯斷頭的孕婦潔西卡‧羅斯和男友舉行記者會，表示醫院及婦產科醫師不聞不問。(美聯社)

喬治亞州去年發生一宗駭人的嚴重醫療意外，喬治亞州南部地區醫療中心(Southern Regional Medical Center)婦產科醫師崔希‧朱利安(Tracey St. Julian)替21歲產婦分娩時因施力不當，扯下男嬰頭顱；法醫驗屍後，判定此案為他殺。

喬州克萊頓郡法醫辦公室日前判定，21歲的孕婦潔西卡‧羅斯(Jessica Ross)的男嬰，在分娩過程中遭謀殺；羅斯的律師愛德蒙(Roderick Edmond)在法醫報告出爐後召開記者會表示，醫院及婦產科醫師不聞不問。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，擁有醫師執照的愛德蒙在訴狀中寫道，羅斯(Jessica Ross)及其伴侶泰勒(Treveon Isaiah Taylor Sr.)指控朱利安未告知男嬰在生產過程中遭扯斷頭顱。律師愛德蒙說：「每一項證據都顯示，已發生的事情令人精神受創，這是我此生前未見之事。」

去年7月9日，羅斯在喬州南部地區醫療中心分娩，朱利安原本採用自然產方式接生，但接生期間發生肩難產，即胎兒肩膀卡住的情況；醫生並未迅速改為剖腹產，而是用力拉扯嬰兒的頭部。

約莫三小時過去，朱利安才為羅斯剖腹，但那時男嬰心跳已停止。艾蒙德表示，院方透過剖腹產拿出男嬰軀幹，卻從陰道移除男嬰的頭顱，並指羅斯和泰勒更早之前有要求剖腹產，嬰兒的存活機率更高卻遭拒。

律師稱醫院試圖掩蓋這起事件，先用毯子包裹胎兒，營造出頭顱和身體相連的假象，並阻止胎兒屍檢並勸誘羅斯盡速火化嬰兒屍體。

羅斯與泰勒去年8月對喬州南部地區醫療中心及婦產科醫師朱利安提告，指控她「施力不當」，導致男嬰身亡。

法醫在新聞稿中指出，判定男嬰的死因是「另一個人的行為」造成的他殺，而嬰兒死亡的直接原因是「脊椎頸椎骨折」。

男嬰生父泰勒首度在記者會上發言，稱他女友被院方欺騙，且醫護人員禁止他們觸碰男嬰。泰勒說：「我們只是想替兒子伸張正義。」

喬州 喬治亞州

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