農曆新年受重視 更多亞裔休假 部分公司允作為彈性假期

農曆新年並非美國的國定假日，但許多亞裔請假和家人團聚慶祝。(美聯社)

全球估算有20億人慶祝春節，尤其今年是龍年，更受重視。

在美國，農曆新年並不是法定公眾假期，然而對於來自東亞地區，尤其是中國、越南 、韓國的亞裔 來說，這是一個全年最重要的節日，他們寧願請假與親友一起慶祝，這種情況愈來愈普遍。

2022年底，加州成為全美第一個承認農曆新年為官方，但非強制性假日的州，公校必須放假，但並非有薪假期。在全國不被視為法定假日的情況下，亞裔必須找方法來平衡工作與慶祝。

少數族裔企業法律顧問協會(Minority Corporate Counsel Association)的韓裔執行長李靜( Jean Lee，音譯) 表示，少數族裔企業對員工的要求變得非常敏感，「我們大多數會員公司都已認可例如印度排燈節、中國農曆新年這樣的特殊節日，就像在文化上認可猶太新年一樣。」因此都願意提供浮動假期，允許員工彈性帶薪休假。

寧願休假過農曆新年的，不僅是老一輩，愈來愈多年輕專業人士也是這樣。洛杉磯的37歲華裔史蒂芬‧馬( Stephen Mach)是一家越南裔律師事務所的法律助理，他說今年農曆新年不上班而是派紅包。

他說老闆當然知道農曆新年的文化重要性，允許員工在年三十(周五)或年初三(周一)休假作為彈性假期。

在哈佛法學院移民 及難民法律諮詢辦公室工作的越裔阮先生( Ryan Đoan-Nguyễn)說，農曆新年對他一家來說，是最一年裡最重要的時刻。他計畫提早完成工作，保證能夠一家團圓。

但對於另外一些亞裔，尤其是新移民來說，未必能找到帶薪休假的工作。有專家認為，若能成功處理帶薪休假的問題，對員工和公司都有好處，特別是某些行業，不僅是人身安全，也是心理安全。

回頭再說李靜，她自言工作忙碌，極少在農曆新年休假，說是在這一天與在其他假期工作，並沒有什麼不同。