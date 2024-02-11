農曆新年涵蓋亞裔 表彰包容性

10日是龍年春節，又掀起以「農曆新年」一以括之以表彰「包容性」的慶祝方式會如何影響個別文化的討論。圖為10日在德州達拉斯進行的職籃比賽中安排了慶祝春節活動。(美聯社)

全美最大農曆新年慶祝活動之一「舊金山 中國農曆新年大遊行」1986年將「農曆新年」加入敘述，以表彰「包容性」；國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，如此轉變顯示許多不同文化組織者都在面臨同樣緊張的議題：如何既保持文化完整性，又認可其他文化也在慶祝同一節日；在強調「包容」的大旗下，個別文化節慶會受到什麼影響？

10日是龍年春節，又掀起以「農曆新年」一以括之以表彰「包容性」的慶祝方式會如何影響個別文化的討論。圖為10日在德州達拉斯進行的職籃比賽中安排了慶祝春節活動。(美聯社)

「舊金山中國農曆新年大遊行」自1953年由中華總商會舉辦，1986年至2010年擔任遊行總監的伍初枝(Wayne Hu) 表示，增添「農曆新年」字眼符合當時反映社區多樣性的情緒，美國其他城市和慶祝活動也做了同樣調整。現在許多個別文化慶祝活動，如越南 春節(Tet)、韓國春節(Seollal)等，統稱「農曆新年」。

伍初枝說：「使用『農曆新年』是為了擴展慶祝活動並彰顯灣區亞裔社區；更重要的是表明這是包容所有人的舊金山灣區慶祝活動。」

大遊行現任總監黃英豪(Harlan Wong)表示，為體現社區多樣性，遊行歡迎不同文化表演者；今年2月24日大遊行會有日本太鼓參與表演。

但長期參加遊行的美國華僑史學者李萱頤(David Lei)表示，他支持包容精神，問題是，非關農曆新年的表演對中國新年遊行有何助益？

除了中國，許多不同亞洲國家包括印尼、馬來西亞、新加坡等，都慶祝春節。爾灣加州大學 越南語和語言學陳教授(Tri Chan Tran)表示，「在美國慶祝農曆新年很重要，因為僑民希望與自身根源和文化建立聯結。」

關鍵是，「農曆新年」固然可以擴展並涵蓋不同文化節慶活動，但這個擴大用語會不會讓個別節慶變得扁平化？

陳教授表示，使用「農曆新年」在語言和文化上都表達了對所有慶祝春節的不同國家的尊重，但單獨慶祝也無妨；「如果是華人社區慶祝春節，直稱為中國新年很合理；同樣地，越南社區宣稱慶祝越南春節(Tet)也沒錯。」

南加州大學亞太博物館(USC Pacific Asia Museum)今年就將透過一系列韓國、中國、越南和泰國的表演，來慶祝春節。

多位專家表示，慶祝新年，心態不必獨尊於一；「我們既可以慶祝個別文化，也可以聯合起來；兩種都有共存的空間。」